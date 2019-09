Maratona del buonumore | il 22 settembre la IV edizione | sorrisi e allegria alla Villa

Atletica : Giuseppe del Priore vince la Maratona Alzheimer Cesena - Rachid Benhamdane fa sua la mezza distanza : Più di sei mila persone si sono date appuntamento, nella giornata di ieri, ai nastri di partenza della gara competitiva su percorso FIDAL, per prendere il via alla maratona Alzheimer Cesena 2019 e contribuire ai progetti dell’associazione Amici di Casa Insieme, attiva nel sostegno dei malati di Alzheimer. Nell’evento principe, che prevedeva la partenza da Mercato Saraceno ed arrivo al Parco di Levante di Cesenatico, trionfa Giuseppe del ...

Atletica - Geoffrey Kamworor oltre l’umano : RECORD DEL MONDO di Mezza Maratona - a Copenhagen sfreccia in 58 : 01 : Geoffrey Kamworor si è reso protagonista di una prestazione stellare e ha realizzato il nuovo RECORD del MONDO della Mezza Maratona! Il keniano ha completato i 21,097 km del percorso di Copenhagen in 58:01 e ha così polverizzato il precedente primato del connazionale Abraham Kiptum, quel 58:17 siglato lo scorso anno a Valencia. Il 26enne, capace di vincere la Maratona di New York nel 2017 e quella di Berlino nel 2011, è una stella indiscussa ...

Roma by Night Run - tragedia nella mezza Maratona della Capitale : podista muore dopo un malore : Gli organizzatori della mezza maratona disputata ieri in notturna hanno comunicato il decesso tramite una nota La Roma by Night Run si è conclusa in tragedia, un podista infatti è morto durante la mezza maratona svoltasi ieri nella Capitale per un malore accusato nel corso dell’evento. Inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A rendere nota la notizia ci hanno ...

Maratona Sportitalia per la chiusura del calciomercato - 17 ore in diretta : Sarà una Maratona di 17 ore dalla mattina fino alla chiusura delle trattative e anche oltre. Tutto rigorosamente in diretta per raccontare l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato con i suoi colpi di scena e gli affari last minute di Serie A, Serie B e Serie C oltre che del calcio internazionale. Sportitalia, visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, dedica l’intero palinsesto...

Crisi di Governo - consultazioni di Conte in diretta tv : gli speciali del 30 agosto 2019 (Maratona Mentana inclusa) : Ricevuto l'incarico, accettato con riserva, di formare il nuovo Governo, Giuseppe Conte ha dato inizio alle sue consultazioni per registrare appoggi e opposizioni, seguito da alcuni Tg in edizione speciale lanciati nel corso del pomeriggio di ieri. In vista di una seconda giornata più densa, con il Premier Incaricato che incontrerà la delegazione della Lega, ma senza Salvini, le tv allestiscono nuove dirette per coprire quella che può ...

TgLa7 - problemi d'audio nei collegamenti prima della Maratona Mentana : Nella giornata più importante per la politica italiana che potrebbe segnare una svolta sulla crisi di governo, la #MaratonaMentana scalpita per una nuova no-stop in onda dalle 14 alle 20:30 (compreso del notiziario delle ore 20).prima della nuova corsa però c'è l'edizione delle 13:30 quest'oggi condotta da Cristina Fantoni che si è ritrovata in mezzo 'gli ostacoli prima della gara' con una serie di problemi tecnici d'audio dall'inizio del ...

Crisi di Governo - le dirette del 28 agosto 2019 : continua la MaratonaMentana - Giorgino no-stop per il gran finale : Fase decisiva (ancora) per la Crisi di Governo che martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 vede un nuovo doppio giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito come sempre in diretta tv.prosegui la letturaCrisi di Governo, le dirette del 28 agosto 2019: continua la MaratonaMentana, Giorgino no-stop per il gran finale pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2019 19:30.

Crisi di Governo - MaratonaMentana per le comunicazioni del premier Conte : La Crisi di Governo aperta da Matteo Salvini a inizio agosto sta assumendo contorni farseschi e politicamente confusi: a dare la misura dell'importanza - e della gravità - del momento ci pensa la MaratonaMentana prevista per domani, martedì 20 agosto, per seguire da vicino le comunicazioni del premier Giuseppe Conte al Senato.prosegui la letturaCrisi di Governo, MaratonaMentana per le comunicazioni del premier Conte pubblicato su TVBlog.it 19 ...

Manifest 2 ci sarà? Il finale della prima stagione si trasforma in una Maratona di 4 episodi : Manifest 2 ci sarà o meno? La risposta è affermativa e chi segue la serie sin dal suo primo passaggio negli Usa, lo sa bene. Mediaset ha mandato in onda lo show in contemporanea su Premium e poi su Canale5 come tappabuchi estivo ma non senza successo. Tante domande rimarranno in sospeso questa sera e troveranno risposta solo nei nuovi episodi in onda da settembre negli Usa, fino ad allora il pubblico dovrà fare i conti con il finale. Il gran ...