Maldini confessa | “Volevamo comprare Lozano”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lozano, non abbastanza apprezzato dalla piazza per il suo arrivo al Napoli, sta dimostrando in campo il suo valore per cui Ancelotti lo ha fortemente voluto. Ai microfoni della rete televisiva TUDN, il direttore tecnico del Milan, Paolo, ha così parlato di Lozano, ex PSV ora al Napoli “Lo abbiamo visionato a lungo, volevamo acquistarlo e ne abbiamo parlato con il suo agente. Ma è sorto un problema legato al modulo e alla sua posizione in campo, visto che prima giocavamo con il 4-3-3, perfetto per il messicano, mentre adesso con un modulo diverso. Lozano era un’opzione per noi, poi ha deciso di andare a Napoli da Ancelotti, che è un maestro e può schierarlo nel suo ruolo ideale”. L'articolo: “VolevamoLozano” ilNapolista.

