Malattie infiammatorie croniche intestinali | diagnosi tardive | alti costi dei farmaci e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sono oltre 200mila gli italiani stimati che soffrono di(Mici). Si tratta di patologie tipiche dell’età giovanili perché, in generale, il picco di esordio è generalmente compreso nella fascia tra i 15 e i 30 anni. Queste, caratterizzate nel loro decorso dall’alternarsi di fasi di riacutizzazione e di remissione, con danno intestinale progressivo, si distinguono in due tipi principali: la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. Il 20% di tali patologie esordisce addirittura in eta’ pediatrica, provocando una condizione che spesso non permette di svolgere le normali attività quotidiane, nonché sintomi che si preferisce nascondere per imbarazzo, oltre che spesso l’isolamento dei soggetti malati. E sebbene negli ultimi anni se ne stia parlando sempre di più, e’ ancora scarsa la conoscenza in fatto di Mici, ...

StraNotizie : Quel filo rosso che lega artrite, psoriasi e malattie infiammatorie - nuotopuntocom : - cinzia_mattio : RT @andpalmieri: È stato osservato che dormire solo sei ore al giorno, per una settimana, favorisce l’espressione di geni coinvolti nella c… -