Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Reggio Calabria, 19 set. (AdnKronos) – Pentiti di ‘ndrangheta contro sull’omicidio dei carabinieri avvenuto il 18 gennaio 1994 a Reggio Calabria, omicidio che ha avutopure nela Palermo. Da un alto abbiamo Giuseppe Calabrò, che al‘ndrangheta stragista ha ritrattato quanto detto in passato, e dall’altro Consolato Villani, questi i nomi dei due collaboratori di giustizia, autori dell’attentato ai carabinieri e con un ruolo chiave nel. Calabrò ha sempre sostenuto che l’agguato sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria del 1994, in cui morirono gli appuntati Antonino Fava e Giuseppe Garofalo, fu una reazione per timore che potessero fermarli mentre, a bordo di un’auto, trasportavano armi. Oggi, al contrario, ha affermato che non c’erano mandanti per quel duplice agguato. Il ...

TV7Benevento : Mafia: pentito cambia versione, ripercussioni su processo trattativa? (2)... - TV7Benevento : Mafia: pentito cambia versione, ripercussioni su processo trattativa?... - jasocrimson : Stato-mafia, il pentito Squillaci: ''Dal carcere boss Mangano scriveva telegrammi a Berlusconi'' -