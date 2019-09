L' uso del contante in Italia è davvero un' anomalia?

Atletico Madrid-Juventus - Sarri deluso : “pareggiare così lascia l’amaro in bocca - ma…” : L’allenatore toscano ha parlato nel post gara del pari maturato al Wanda Metropolitano, esprimendo la propria amarezza per l’esito dell’incontro Un pareggio amaro per la Juventus al Wanda Metropolitano, i bianconeri subiscono la rimonta dell’Atletico Madrid dopo essere stati in vantaggio per 0-2, facendo riagguantare nel finale da Savic ed Herrera. Fabio Ferrari/LaPresse Un risultato che brucia a Maurizio Sarri, che ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 18 settembre. Al terzo turno Kukushkin e Gerasimov - Caruso batte Fabbiano : Oggi si sono disputati sei incontri dell tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo quattro di questi erano validi per il primo turno, tra i quali il derby azzurro tra Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano, andato al primo in rimonta per 2-6 6-3 6-3. Negli altri tre incontri che mettevano in palio il pass per gli ottavi il lusitano Joao Sousa si è sbarazzato dello slovacco Jozef Kovalik con un rapido 6-2 ...

Diego Sozzani - la Camera decide su uso delle intercettazioni coi trojan e arresti domiciliari. Lui : “Sussistenza del fumus persecutionis” : E’ cominciata in aula alla Camera l’illustrazione della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, e quindi il voto, sull’applicazione degli arresti domiciliari per Diego Sozzani, il parlamentare novarese di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” coordinata dalla Dda di Milano. Il deputato azzurro, che ha depositato una memoria difensiva, è accusato di finanziamento illecito dei partiti. Nelle ...

È stato diffuso il programma del festival Internazionale a Ferrara : La rivista Internazionale ha diffuso il programma dell’edizione di quest’anno del festival Internazionale a Ferrara, che si terrà dal 4 al 6 ottobre. Come ogni anno ci saranno incontri con giornalisti di tutto il mondo, presentazioni di libri, mostre, proiezioni

Chiesta l'archiviazione dell'indagine sulla morte di Imane Fadil. I pm : "Escluso avvelenamento - deceduta per malattia" : La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Imane Fadil, la 34enne testimone chiave del processo Ruby ter deceduta il primo marzo 2019. Il fascicolo era stato aperto contro ignoti con l’accusa di omicidio colposo. L’ipotesi, infatti, era che la giovane donna fosse stata avvelenata. Circostanza che, però, è stata smentita dalle analisi fatte sul cadavere, dalle quali risulta ...

Milano : flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] : flash mob della Peta (organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali) in piazza Duomo a Milano contro l’uso delle pelli animali nella moda. L'articolo Milano: flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Torino cede al Lecce - Mazzarri deluso : “abbiamo sbagliato tutto - chiedo scusa ai tifosi” : Walter Mazzarri deluso per il ko del Torino contro il Lecce di ieri sera: le parole del tecnico granata Un ko amaro, quello di ieri sera all’Olimpico-Grande, per il Torino, nel posticipo della terza giornata del campionato 2019/20 di Serie A. I granata hanno ceduto 1-2 al Lecce, che ha conquistato i primi tre punti in campionato. Una prestazione,quella del Torino, che non è di certo piaciuta a Walter Mazzarri: “è stata una ...

Pd - Renzi se ne va : “È un bene per tutti - anche per Conte. Subito i gruppi parlamentari. Parte della sinistra mi vede come un intruso” : Matteo Renzi va via dal Pd e fonderà un suo partito. Prima partiranno i gruppi parlamentari, formati da una trentina tra deputati e senatori, già “questa settimana”. “E saranno un bene per tutti”. Non solo per il segretario dem Nicola Zingaretti, ma anche per il premier Giuseppe Conte perché “probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare” del nuovo esecutivo che giudica “un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : concluso il ritiro di Ushuaia per slalomisti e velocisti : Si è ufficialmente scritta la parola “fine” sul ritiro di Ushuaia, in Argentina, per gli slalomisti e gli uomini-jet della Nazionale italiana di sci alpino. I nostri atleti salutano le Ande e la Terra del Fuoco dopo un mese di lavoro intenso e proficuo che aveva preso il via, rispettivamente, il 19 agosto per i rappresentanti delle discipline tecniche, ed il 21 agosto per i velocisti. Tutto è pronto, quindi, per l’ultima fase ...

Vola il prezzo del petrolio dopo l'attacco in Arabia Saudita. Trump autorizza l'uso delle riserve : Vola il prezzo del petrolio dopo il pesante l’attacco dei ribelli sciiti contro le due maxi raffinerie dell’Est dell’Arabia Saudita e le dichiarazioni di Donald Trump. Nelle prime contrattazioni il petrolio avanza di circa il 10% dopo l’attacco alle raffinerei saudite di Saudi Aramco, in quello che è al momento il maggior rialzo degli ultimi tre anni. Il Brent sale del 10,7% a 66,66 dollari mentre il Wti del ...

VIDEO Valentino Rossi : “Sono deluso dal gap dai primi” : Un quarto posto decisamente amaro per Valentino Rossi nel tredicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Misano, dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, il nove volte iridato ha sfiorato il podio, non avendo però mai chance per rientrare nelle top-3. Un passo gara non all’altezza dello spagnolo Marc Marquez sulla Honda e dei due compagni di marca e di squadra Fabio Quartararo e Maverick Vinales non gli ha ...

Usa-Iran - Trump minaccia risposte militari e autorizza l’uso delle riserve di petrolio : Il grave attacco al settore petrolifero dell’Arabia Saudita pone nuovi, significativi dilemmi per l’amministrazione di Donald Trump e per l’economia

F1 - GP Singapore 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : occhio al fuso orario : Con il fantastico capitolo di Monza la Formula 1 ha chiuso la lunga stagione europea e si trasferisce in Asia per il GP di Singapore 2019 che si correrà in notturna come di consueto sulle strade cittadine del Marina Bay. La Ferrari è reduce da due successi consecutivi entrambi ottenuti con Charles Leclerc ma l’iniziativa potrebbe tornare pesantemente nelle mani di Mercedes e Red Bull da questo appuntamento dove il carico aerodinamico torna ...

Alberto del Gf15 contro Barbara D'Urso su Instagram : 'Escluso dai programmi televisivi' : Alberto Mezzetti, ex vincitore del Gf15, si è sfogato contro Barbara D'Urso su alcune stories di Istagram, nelle quali il ragazzo ha accusato la presentatrice di Mediaset di averlo escluso da tutti i programmi televisivi, prediligendo altri. Ancora non c'è stata nessuna risposta da parte della conduttrice. Aveva vinto l'edizione numero 15 del Grande Fratello, mostrando la sua solarità e parlando spesso della sua simpatia per Barbara D'Urso. ...