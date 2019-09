Lotto e SuperEnalotto | estrazioni di Settembre 2019

Previsioni SuperenaLotto del 19-09-2019 con 2 colonne : Previsioni Superenalotto del 19-09-2019, proposta di 2 colonne più superstar, valide per tre concorsi a partire dalla data odierna. Le Previsioni Superenalotto del 19-09-2019 proposte in questa pagina, sono state elaborate su base statistica, le colonne in gioco sono 2 più l’eventuale numero superstar. Il nuovo jackpot per il concorso numero 106 del 3 Settembre è di 59.100.000,00 euro. Nessun […] L'articolo Previsioni Superenalotto ...

SuperenaLotto - 66 milioni vinti a Parma. Li ritireranno? : Un’estate davvero fortunata per il Superenalotto. Poco più di un mese dopo il jackpot dei record, quello di Lodi, da 209 milioni (realizzato il 13 agosto e non ancora riscosso), è stato centrato un altro 6. La vincita, da 66 milioni, è stata realizzata a Montechiarugolo, un paese che non arriva a 11mila abitanti, in provincia di Parma. La combinazione vincente è stata 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly 57. Superstar 35. Si tratta del quattordicesimo ...

Montechiarugolo. SuperenaLotto : 6 da 66 milioni centrato nel Tabacchi in via Parma - 61 : La Dea Bendata è tornata a baciare la provincia di Parma con un nuovo 6 al Superenalotto. La vincita da

SuperenaLotto - centrato 6 da 66 milioni vicino a Parma. Il sindaco : il vincitore pensi anche al comune : Il 6 da 66.369.584 euro è stato realizzato nel punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Parma, 61 di Montechiarugolo. Il jackpot di stasera è il 14esimo montepremi più alto...

LOTTO/ Estrazioni oggi 10eLotto SuperEnalotto numeri vincenti 17 settembre : Jackpot! : LOTTO, SuperenaLOTTO, Estrazioni 10eLOTTO: numeri vincenti 17 settembre, concorso Sisal n.112/2019: esce il 6, Jackpot centrato!

SuperenaLotto : centrato il 6. Ecco i numeri vincenti e dove sono stati giocati : centrato un ‘6’ al Superenalotto e al vincitore vanno esattamente 66.369.584,83. La vincita è stata realizzata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, presso il punto vendita ‘Tabacchi’ situato in via Parma 61, tramite una schedina 5 pannelli. Il jackpot per il prossimo concorso è di 5.700.000. La combinazione vincente è: 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly: 57. Superstar 35. Che la dea bendata abbia deciso di baciare proprio ...

SuperenaLotto : vincita da 66 - 3 milioni a Montechiarugolo (Parma) : Un altro sei milionario dopo quello da 209 milioni del 13 agosto a Lodi. La sestina centrata nel punto vendita Tabacchi in via Parma. Il sindaco: "Una piccola percentuale la potrebbe devolvere al Comune"

SuperenaLotto - centrato un 6 da 66 milioni in un piccolo centro in provincia di Parma. Sindaco : “Chi ha vinto aiuti il Comune” : Dopo Lodi, ecco Montechiarugolo, neanche 11mila abitanti in provincia di Parma. È qui che, ad un mese dal jackpot dei record da oltre 200 milioni, è stato centrato un nuovo 6 al Superenalotto, questa volta con vincita da 66 milioni. La combinazione vincente è 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly 57. Superstar 35. Il 6 da 66.369.584 euro è stato realizzato nel punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Parma, al numero 61. Il jackpot di stasera è il ...

SuperenaLotto - centrato 6 da 66 milioni : 21.45 A un mese dal jackpot dei record da oltre 200 milioni di euro, centrata la sestina vincente a Montechiarugolo, piccolo comune del Parmense. Questa volta il fortunato vincitore porta a casa 'solo' 66 milioni di euro. Questa la combinazione vincente: 9 - 18 - 26 - 43 - 60 - 79. Jolly 57 Superstar 35.

SuperEnaLotto - vinti 66 milioni a Montechiarugolo (con una schedina da 5 euro) : Una giocata con una schedina da 5 euro ha portato in dote ad un fortunato giocatore emiliano 66 milioni 369mila e 584 euro

SuperEnaLotto - estratto il 6 da 66 milioni di euro. I numeri vincenti e le combinazioni di Lotto e 10eLotto : SuperEnaLotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni in diretta su Today.it. Tutti i numeri vincenti estratti oggi martedì 17...

Estrazione SuperenaLotto del 17-09-2019 : Estrazione Superenalotto del 17-09-2019, ecco la sestina vincente, jolly e superstar, estratti nel concorso numero 112 di martedì. Estrazione Superenalotto del 17-09-2019 di sabato– il Jackpot è di 5.700.000,00 € Combinazione Vincente Jolly SS 9 18 26 43 60 79 57 35 – La prossima Estrazione sarà effettuata giovedì 19 Settembre 2019 Di seguito i numeri più ritardatari e frequenti […] L'articolo Estrazione Superenalotto del ...

SuperenaLotto : centrato 6 - vinti 66 milioni vicino Parma : Ad un mese dal jackpot dei record da oltre 200 milioni, viene centrato un nuovo 6 al Superenalotto. Questa volta la vincita, da 66 milioni, è stata realizzata a Montechiarugolo, piccolo comune in provincia di Parma. La combinazione vincente è 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly 57.Superstar 35.

SuperenaLotto : centrato un "6" da oltre 66 milioni di euro vicino Parma. Schedina da 5 euro : I numeri vincenti : Superenalotto: centrato un "6" da 66 milioni e jackpot e 369 mila euro. La sestina vincente del Superenalotto: 9 18 26 43 60 79 Numero Jolly 57, Superstar 35....