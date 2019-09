L' oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre | Leone ambizioso | Scorpione capriccioso

oroscopo della settimana fino al 29 settembre : Vergine tesa - Bilancia forte : Le previsioni degli astri della settimana dal 23 al 29 settembre si preannunciano interessanti per la Bilancia, mentre i Gemelli avranno a che fare con Luna dissonante. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Venere è previsto un ottimo recupero dal punto di vista sentimentale. Chi vuole mettersi in gioco o dichiararsi, sarà favorito dagli astri. Il lavoro si sta facendo molto più ...

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 16 al 22 settembre 2019) : ARIETEIn questo periodo, l’Ariete è una Vergine sotto mentite spoglie! Scherzi a parte, detesta il disordine e la disorganizzazione. E, ancor di più, è del tutto determinato ad eliminare ogni zona d’ombra di confusione o ambiguità dai rapporti interpersonali. Forse è per questo che, nel corso della settimana, molti mettono l’elmetto e si accingono ad affrontare un discorso con il capo, con un ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 16 al 22 settembre 2019 : Le previsioni di Paolo Fox, l'astrologo più seguito dagli italiani: segno per segno, cosa dicono le stesse secondo la...

Branko della settimana : oroscopo dal 16 settembre al prossimo weekend : oroscopo Branko della settimana prossima: le previsioni da lunedì 16 settembre in poi Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, riprendiamo alcune informazioni relative alle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko dal 16 settembre al weekend prossimo (quindi fino al 20-21-22 settembre circa), per ciascuno dei dodici segni zodiacali. A coloro che sono dell’Ariete ...

L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre : Leone dinamico - passione per Cancro : Durante la settimana che va dal 16 al 22 settembre, ci sarà aria di nervosismo per i nativi Ariete, che potrebbero avere una discussione con il partner, mentre Vergine sarà piuttosto stanca per via del troppo lavoro. Scorpione sarà particolarmente permaloso, mentre Capricorno riceverà una delusione, ma sarà pronto a rimediare ai propri errori. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la settimana dal 16 al 22 settembre 2019. Previsioni ...

oroscopo della terza settimana di settembre : felicità per Bilancia - Cancro nervoso : La terza settimana del mese di settembre è ormai alle porte e l'Oroscopo non può che tentare di prevedere quali saranno i segni zodiacali più fortunati del periodo. Secondo le posizioni astrali, i giorni compresi fra lunedì 16 e domenica 22 settembre, si preannunciano fortunati e produttivi sia per il segno della Bilancia che per quello dei Gemelli, con una nota di felicità non indifferente. L'Ariete potrebbe sembrare leggermente più sfortunato, ...

oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre - 2ª sestina : pagelle - Acquario da 'nove' : L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni in merito ai prossimi sette giorni in calendario riguardo al probabile andamento riservato dagli astri. Nel target la classifica della settimana completa per l'intero zodiaco e le immancabili previsioni interessanti in esclusiva gli ultimi sei segni componenti l'Astrologia. Come di consueto, prima di partire con le analisi astrologiche segno per segno, ...

L'oroscopo della settimana fino al 22 settembre : Gemelli romantico - Capricorno lunatico : L'oroscopo settimanale di metà settembre approfondisce la fortuna e il destino di ciascun simbolo zodiacale alle prese con l'amore e gli impegni lavorativi. La nuova posizione di Mercurio e di Venere in Bilancia elargisce una grande voglia di amare e di concretizzare le sensazioni in modo più stabile. Luna in Toro nelle giornate di martedì e mercoledì gestirà le finanze, garantendo guadagni soprattutto a Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno. Di ...

oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre : Bilancia stabile - Capricorno concentrato : Durante la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 settembre, Giove permarrà nella costellazione del Sagittario, mentre il Capricorno avrà ancora nei suoi gradi Plutone e Saturno e Pesci Nettuno. Marte in Vergine, Sole, Venere e Mercurio invece si troveranno nella costellazione della Bilancia. La Luna abbandonerà il Cancro per spostarsi nella Bilancia, mentre Urano stazionerà ancora nella costellazione del Toro. Molti pianeti in opposizione ...

oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre : complicazioni per i progetti del Cancro : Seconda settimana del mese di settembre in arrivo. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali per quel che riguarda il periodo compreso tra lunedì 9 e domenica 15 settembre 2019? Di seguito le previsioni astrali su amore, lavoro e salute da Ariete ai Pesci. Da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo a livello lavorativo ci sono diversi progetti da portare avanti. I risultati arriveranno nelle prossime settimane. Cercate di ...

oroscopo Paolo Fox della settimana : previsioni 9-13 settembre 2019 : Paolo Fox, Oroscopo della settimana: le previsioni da lunedì 9 a venerdì 13 settembre Anche per la seconda settimana di settembre 2019 (dal 9 al 13) le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox le riprendiamo dal numero speciale di DiPiù “Stellare” contenente lo zodiaco di tutto il mese, riportando piccole informazioni per ciascuno dei segni zodiacali. Cielo sempre disponibile, specie lunedì, per l’amore, per coloro che ...

oroscopo della settimana - Branko : previsioni dal 9 settembre in poi : Branko, Oroscopo settimanale: le previsioni zodiacali dal 9 settembre 2019 al prossimo weekend Anche per la seconda settimana del mese di settembre le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dedicato allo zodiaco di tutto l’anno, intitolato “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, svelando piccole indicazioni per ciascuno dei dodici segni. Sul finire della settimana, esattamente tra domenica ...