L' ombra del caporalato e dello sfruttamento sui rider | indagini a tutto campo

Zona d’ombra – Una scomoda verità - cast - trama e curiosità del film con Will Smith : Ispirato ad un articolo pubblicato su GQ dal titolo Game Brain il film Zona d’ombra – Una scomoda verità racconta la storia del dottor Bennet Omalu e della sua battaglia in difesa della salute dei giocatori della NFL quando si rese conto che per i troppi colpi alla testa gli atleti incorrevano nella CTE – encefalopatia cronica traumatica – una malattia degenerativa che colpisce il cervello. Zona d’ombra – Una ...

L’ombra del traffico di esseri umani dietro tre siti di annunci porno : Il sito internet Backpage.com è stato chiuso nel 2018 a causa del traffico di esseri umani e favoreggiamento della prostituzione che avvenivano dietro le quinte del sito (fonte: schreenshot da backpage.com) A distanza di più di un anno dalla chiusura di Backpage.com, un sito di annunci erotici, gli investigatori statunitensi del Dipartimento di sicurezza nazionale (Dhs) e del Dipartimento di giustizia (Doj) stanno rivolgendo la loro attenzione ...

L’ombra di Rick Grimes sul finale di Fear The Walking Dead 5 : il trailer del penultimo episodio : Il finale di Fear The Walking Dead 5 si avvicina a grandi passi e sembra che tutto possa chiudersi proprio come si è aperto ovvero con l'ombra di Rick Grimes che aleggia sui protagonisti e, soprattutto, su questo nuovo gruppo che ha fatto capolino negli episodi scorsi. Tra elicotteri e possibili soldati, lo sceriffo potrebbe non aver fatto una bella fine, almeno nel senso lato del termine, e qualche dettaglio in più potrebbe arrivare con gli ...

Sergio Mattarella e le elezioni del Csm : toghe - lo spettro dell'inciucio Pd-M5s all'ombra del Quirinale : La trattativa sul Csm come quella tra Pd e M5s, all'ombra di Sergio Mattarella. Lo scandalo toghe scoppiato con l'arresto del magistrato Luca Palamara ha aperto tra i veleni politici la campagna per l'elezione di due membri del Consiglio Superiore della Magistratura, sostituti dei dimissionari coinv

Veleni dalla fabbrica in fiamme - l'ombra della regia criminale : Bisognava escludere che ci fosse qualsiasi legame con l'incendio di Battipaglia. È stato l'obiettivo che la procura di Avellino ha ritenuto prioritario per tutto il pomeriggio di ieri....

Zona d’ombra – Una scomoda verità - cast - trama e curiosità del film con Will Smith : Ispirato ad un articolo pubblicato su GQ dal titolo Game Brain il film Zona d’ombra – Una scomoda verità racconta la storia del dottor Bennet Omalu e della sua battaglia in difesa della salute dei giocatori della NFL quando si rese conto che per i troppi colpi alla testa gli atleti incorrevano nella CTE – encefalopatia cronica traumatica – una malattia degenerativa che colpisce il cervello. Zona d’ombra – Una ...

La Strada di Casa 2 lancia un’ombra su Gloria : il personaggio di Lucrezia Lante della Rovere morirà? : La Strada di Casa 2 prenderà il via il prossimo 17 settembre, in prima serata, su Rai1 e ripartirà proprio nello stile della prima stagione ovvero con Fausto alle prese con un cadavere per poi ritrovarci tre mesi prima davanti alle porte del carcere che lo ha ospitato negli ultimi anni. Riparte da qui la fiction con Alessio Boni tanto attesa dal pubblico di Rai1 ma le novità non riguarderanno solo il suo Fausto, nuovamente nei guai, ma anche i ...

Whoopy Goldberg e Alexander Skarsgard entrano nel cast di The Stand - L'ombra dello Scorpione di Stephen King : Inizia a definirsi in modo più concreto il cast di The Stand, adattamento del romanzo omonimo di Stephen King meglio conosciuto in Italia con il titolo L'Ombra dello Scorpione, ordinato in formato miniserie dal servizio di streaming CBS All Access. Whoopi Goldberg, Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke e Daniel Sunjata sono i nomi ufficializzati dalla produzione, cui va aggiunta la presenza di Alexander Skarsgard sulla base di ...

L’ombra della convenzione sulla lite per gli spogliatoi del San Paolo : La bomba esplosa ieri sullo stato degli spogliatoi, con la dura accusa di Ancelotti, potrebbe avere conseguenze sulla firma della convezione per lo stadio San Paolo. E’ quello che scrive Il Mattino. La convenzione non è stata ancora firmata. Il termine ultimo è quello del 30 settembre. Il quotidiano scrive che è previsto un nuovo incontro tra Comune e Società Calcio Napoli per martedì, prima della gara di Champions contro il Liverpool. Ma ...

Alexander Skarsgard dimentica Big Little Lies per The Stand L’ombra dello Scorpione al fianco di Whoopi Goldberg : Novità importanti in arrivo per i fan di Alexander Skarsgard e di Big Little Lies visto che toccherà proprio al nostro amato/odiato Perry prestare il volto al protagonista di The Stand, meglio nota come L'Ombra dello Scorpione, la nuova serie nata dal genio (e dalla penna) di Stephen King. A rivelare i nomi importanti del suo cast è stato proprio il papà della serie che andrà in onda su CBS All Access e che vedrà proprio Alexander Skarsgard nei ...

Napul'è mille culure : Pierre e la comunità senegalese all'ombra del Vesuvio : La comunità senegalese a Napoli conta oltre 2.000 persone. Per lo più si occupano di commercio e per questo motivo preferiscono abitare nel centro, al contrario di altre comunità...

L'ombra della Cina dietro gli iPhone hackerati : "Usati per monitorare gli uiguri" : L'hanno rivelato a TechCrunch delle fonti anonime, secondo cui le vulnerabilità venivano sfruttate per infettare i dispositivi della minoranza musulmana che abita la regione autonoma dello Xinjiang, e raccoglierne informazioni

Attacco in Francia - aleggia l’ombra del terrorismo : accoltellamenti a Lione con almeno un morto e sei feriti [LIVE] : Una persona è stata uccisa a coltellate e almeno altre sei sono rimaste ferite Villeurbanne, vicino Lione, nei pressi della stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay. In base alla ricostruzione fatta dai media francesi, gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia. Uno dei due aggressori è originario dell’Afghanistan. Secondo alcuni media almeno uno dei feriti è in gravi condizioni e la ...

L'ombra di Maduro dietro le minacce delle nuove Farc : In Italia ci sono i Cinque Stelle che stanno provando a costruire un governo con il Pd. In Inghilterra i pezzi grossi del Partito Conservatore annunciano battaglia accanto alle opposizioni furibondi per il golpe del loro premier, Boris Johnson, che ha deciso di “chiudere” il Parlamento. Ma, se possi