Lollobrigida e Barillari | La Dolce Vita rivive in una sera magica

(Di giovedì 19 settembre 2019) E' stata unata all'insegna dellaquella che ha visto protagonisti Ginae Rino, la diva internazionale e il King dei Paparazzi, come lo chiamava Fellini. Lo scenario era quello del McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet, dove sono esposti 40 scatti, in grande formato, del fotografo che ha immortalato i più celebri personaggi della Hollywood sul Tevere. Una mostra che in tre mesi ha incantato più di un milione di visitatori, e che è stata prorogata fino al 13 ottobre.Tra gli scatti più celebri quello che ritrae Ginae Rudolf Nureyev. E proprio la mitica Lollo è stata l'ospite d'onore dellata, tra ricordi, aneddoti e confidenze alla curatrice della mostra Antonella Piperno, come quella su un celebre bacio con Yul Brynner. "Il povero regista diceva stop, e noi eravamo proprio nel bacio, continuavamo a baciarci, e non ci ...

