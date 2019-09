“Lo hanno già fatto!” Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri | la foto non mente E il

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) La storia d’amore traè emersa nel corso del 2017 e ha da subito fatto impazzire gli italiani, che si sono immediatainteressati alle vicende della coppia. “È l’unico uomo nella mia vita capace di abbracciarmi senza stringermi“, ha detto lei, per poi concludere: “Ed è talbello che che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia“. Nel corso di un’intervista con Vanity Fair dello scorso anno, laaveva parlato della storia cone aveva definito in maniera precisa il loro incontro, come qualcosa di totalinatteso ma che all’epoca le era servito tantissimo. Una relazione iniziata come qualcosa di inaspettato, dunque, ma che poi è evoluta in un che di estremaaffidabile, concreto e rassicurante. E che tutt’oravive con una grande intensità: ”È arrivato quello che ...

matteorenzi : Io me lo ricordo quello che hanno detto i 5 stelle di me e della mia famiglia. Ma il bivio era tra accettare il dik… - MSF_ITALIA : UPDATE: Alla richiesta di un porto sicuro per la #OceanViking, le autorità marittime libiche hanno indicato #Khoms,… - forumJuventus : TS: 'Federico Bernardeschi può riprendersi la Juve. E' la notte giusta. Le panchine hanno aumentato la rabbia agoni… -