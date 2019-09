Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alladeidi, oggi sono in programma le Finali di Specialità col nastro e con le clavette. Si assegnano le ultime medaglie prima dell’attesissimo atto conclusivo nel concorso generale che domani metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si preannuncia grande spettacolo a Baku (Azerbaijan) per queste due prove non olimpiche e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Milenadifenderà l’argento iridato al nastro ma la rincorsa della romagnola verso il podio si preannuncia molto complicata vista la presenza della russa Dina Averina, dell’israeliena Linoy Ashram, dell’ucraina Vlada Nikolchenko e dell’altra russa Ekaterina Selezneva mentre alle clavette servirà una magia ad ...

zazoomnews : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2019 in DIRETTA: Baldassarri quarta nella finale alla palla! Agiurgiuculese sesta… - zazoomnews : LIVE Ginnastica ritmica Mondiali 2019 in DIRETTA: Agiurgiuculese e Baldassarri a caccia della medaglia di specialit… - enricospada2 : #RGBaku2019 #Gymnastics #ginnastica #ritmica Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti delle prime due finali di sp… -