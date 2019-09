LIVE Cluj-Lazio calcio 1-1 | Europa League 2019 in DIRETTA | Deac impatta con un calcio di

Cluj-Lazio 0-1 LIVE - biancocelesti in vantaggio! : Cluj-Lazio live – Inizia dalla Romania il cammino della Lazio in Europa League. Avversario il Cluj di Dan Petrescu, vecchia conoscenza del calcio italiano. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla sconfitta sul campo della Spal e vorrà subito iniziare al meglio la competizione. L’intenzione è quella di portare a casa i tre punti, nonostante gli avversari siano una compagine temibile. Le formazioni ufficiali del ...

LIVE Cluj-Lazio calcio 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Milenkovic sfiora il gol del vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Correa spreca una ghiotta occasione, bisogna essere più cinici. 14′ Tenta di aprire il gioco con un passaggio lungo al centro Caicedo, purtroppo il numero 20 non trova nessun compagno, rimessa dal fondo per la squadra romena. 12′ Milenkovic-Savic sfiora il vantaggio, non riesce ad indirizzare bene di testa, la palla resta centrale e Arlauskik non ha problemi nel ...

18:53 E' il momento del sorteggio e delle foto di rito. 18:50 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo! 18:48 Manca ormai pochissimo, sale l'adrenalina. 18:45 Le altre squadre del raggruppamento E sono il Rennes e il Celtic. 18:42 La Lazio parte con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare attenta a non prendere la partita sottogamba, nella fase a girone tutti i ...

18:31 Entrambe le squadre vengono da un'ottima stagione: il Cluj ha vinto il Campionato rumeno, la Lazio si è aggiudicata la Coppa Italia. 18:29 Si tratta del primo match UEFA tra queste due compagini, non ci sono precedenti. 18:27 Il direttore di gara sarà il polacco Daniel Stefanski, i connazionali Marcin Boniek e Dawid Igor Golis saranno rispettivamente il secondo e il terzo ...

17:58 Questo invece l'undici titolare della Lazio (3-5-2): Strakosha, Lucas Leiva, Berisha, Correa, Bastos, Caicedo, Milenkovic-Savic (C), Jony, Lazzari, Acerbi, Vauro. All. Simone Inzaghi. 17:56 Il Cluj scenderà in campo con un 5-3-2: Arlauskis, Burca, Paun, Djokovic, Deac, Boli, Bordeianu, Camora (C), Petetu, Traore, Mike. All. Dan Petrescu. 17:53 Sono già state rese note le formazioni ...

Cluj-Lazio, match valido per la fase a gironi dell'Europa League di calcio 2019, che si svolgerà alle ore 18.55 presso lo Stadionul Dr. Constantin Radulescu (Romania). Il direttore di gara sarà il polacco Daniel Stefanski, i connazionali Marcin Boniek e Dawid Igor Golis saranno rispettivamente il secondo e il terzo uomo.