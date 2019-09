L’Iran apre gli stadi alle donne ma solo nelle partite internazionali

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) Con una nota diramata oggi, il ministro dello Sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar,alla presenza dellenegli. Un segnale importante, dopo le polemiche che hanno seguito la morte della “Blue Girl”. La giovane tifosa Sahar Khodayari, qualche giorno fa si era data fuoco per evitare di tornare in carcere dopo essere stata scoperta in unoo di calcio. Per ora lepotranno assistere. La prima sarà probabilmente il 10 ottobre, quando la nazionale maschile giocherà alloo Azadi di Teheran contro la Cambogia, per le qualificazioni al Mondiale 2022. Il ministro scrive che sono state effettuate tutte le preparazioni necessarie ad accogliere le, ovvero ingressi, spazi e bagni separati per uomini ealloo, oltre che un dispiegamento rafforzato di polizia, per garantire che non vi siano ...

