Liguria | cozze e tonno affumicato ritirati per rischio salmonella e sindrome sgombroide

(Di giovedì 19 settembre 2019) Oggi, mercoledì 18 settembre, il ministero della Salute ha chiesto il ritiro di alcuni lotti die di tranci dimessi in commercio da due diversi produttori. Ilè che possano contenere agenti batterici comeSpp e che si possano verificare episodi di. Come sempre, in questi casi, a scopo precauzionale, si consiglia di non consumare il prodotto, ma di smaltirlo o di riconsegnarlo subito al punto vendita dove sia stato acquistato. I lottiCome riportato dal portale del ministero della Salute, nella giornata di ieri si è provveduto a ritirare due diversi lotti di prodotti ittici. Si tratta dellespecialità “Muscolo spezzino” allevata nel Golfo della Spezia (nel tratto di mare compreso tra il parco delle Cinque Terre ed il parco del Magra) e commercializzata da Antonio Verrini e Figli S.p.A e dalla Cooperativa ...

