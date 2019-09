Libero | il Napoli migliore squadra italiana nella prima di Champions

Libero : al Napoli non serve la partita perfetta per battere il Liverpool. Vittoria voluta : Su Libero Claudio Savelli mette a confronto la prestazione dell’Inter contro lo Slavia Praga e quella del Napoli contro il Liverpool. La squadra di Antonio Conte ha approcciato la partita di Champions come se avesse già vinto prima di giocarla. L’esatto opposto di quanto vuole il tecnico e soprattutto di quello che l’Inter può permettersi alla luce dell’impegno di sabato, il derby. “L’Inter deve andare sempre a ...

Libero : Napoli frizzante e coinvolgente. La peggiore delle tre big è la Juve : Tra le tre favorite allo scudetto, scrive Claudio Savelli su Libero, quella che ieri è stata più frizzante e coinvolgente è stata il Napoli di Ancelotti. Il Napoli è tornato il vecchio Napoli mentre si è persa la Juventus e, curiosamente, proprio quando Sarri è tornato in panchina. l’Inter, invece, si è vista solo a sprazzi. Non sbanda, ma si adagia in una lenta gestione del pallone. Tra le tre, comunque, la peggiore è la Juve. Non tanto ...

Napoli-Samp - pagelle / Libero dalla mattonella di Insigne - Re Carlo sceglie come vuole e vince : Finalmente Libero dalla mattonella di Insigne, Re Carlo schiera la sua formazione ideale e chiude immediatamente la partita MERET. Il giovane Meret strabilia nei primi venti minuti. Ha un istinto felino, da terra, su Ferrari al 10’, indi scherma l’ingenuo Rigoni, solo soletto dinnanzi a lui, al 18’ dopo il legno di Ciro il Biondo – 7,5 Hai visto la faccia che ha fatto quando, d’istinto, ha toccato la palla con la mano sinistra e l’ha ...

Libero : 7 - 5 al mercato del Napoli. Al primo posto l’Inter (8). Alla Juve 6 - 5 : Non ha dubbi Claudio Savelli. Su Libero scrive che il miglior mercato estivo è quello dell’Inter, tanto da meritare un 8 pieno. Il club nerazzurro ha ottenuto tutto ciò che voleva (i nuovi acquisti contribuiscono a creare un gruppo solido) e ha risolto anche il suo problema più grande, rappresentato da Icardi. L’argentino se n’è andato e non è finito nelle mani di una diretta concorrente. Con l’addio anche di Perisic e ...

Libero : Nel primo tempo - chissà perché - Ancelotti ha scelto il 4-2-3-1 e il Napoli non ha funzionato : Il Napoli ha rimontato quando perdeva 3-0 anche per una questione tattica, scrive Claudio Savelli su Libero. Nel primo tempo Ancelotti ha scelto, “chissà perché”, lo scolastico 4-2-3-1, in cui Zielisnki, Fabian Ruiz e Insigne “sono sistemati in ruoli che ne limitano le qualità”. La squadra non funzionava. “Ancelotti aveva dimenticato il 4-4-2 innovativo che lo scorso anno aveva reso il Napoli diverso, unico, ...

Biasin (Libero) : Sarri è stato preso per vincere e convincere contro il suo Napoli : Su Libero Fabrizio Biasin scrive della partita di stasera tra Juventus e Napoli. Che per Sarri conta molto. La più importante della Serie A degli ultimi anni arriva quando agosto ancora non è finito, alla seconda di campionato. Non sarà decisiva, ma dirà molto su che tipo di stagione abbiamo davanti. E’ un match che contrappone due delle tre candidate alla corsa scudetto. Sarri sfida il suo passato (senza essere in panchina), così come fa ...

Libero : Urna benevola per il Napoli. A parte il Liverpool - passaggio del turno in discesa : Libero parla di “Urna benevola” per il Napoli di Carlo Ancelotti dopo il sorteggio di ieri per i gironi di Champions League. Gli avversari dei partenopei saranno Liverpool, Salisburgo e Genk, ma a parte il solito Klopp, scrive il quotidiano, il passaggio del turno è alla portata del club. L’unico passaggio ostico è quello con il Liverpool, incontrato già la scorsa edizione di Champions. Una squadra rimasta immutata, che il ...

Libero : Il Napoli sa cosa deve fare una grande : vincere usando la mente più che il gioco : La formazione messa in campo da Sarri contro il Parma è stato un modo per non rischiare e anche una prova di maturità, scrive Claudio Savelli su Libero. Alla prima giornata, il tecnico, tenuto lontano dalla polmonite, “non ha preteso: ha lasciato che la squadra si sentisse a suo agio. Anche in questo si vede la sua crescita personale, ha imparato a gestirsi, quindi a gestire”. Anche il fatto di aver lasciato Ronaldo Libero di giocare ...

Libero : Il Napoli è il contrario della Juve - perciò può insidiarla. Ma deve migliorarsi : Un campionato meno scontato, quello che sta per iniziare. E’ il pensiero di Claudio Savelli su Libero. La Juventus resta favorita, perché la sua rosa è superiore a quella delle altre, ma la Juve è cambiata. Il suo campionato dipenderà dalla velocità con cui Sarri riuscirà ad imporre il suo gioco e dalla sua capacità di adattarsi a calciatori, contesto e difficoltà. “Si dice che l’unico avversario della Juve sia la Juve: spesso è ...

Libero : Abbonamenti da record. Tranne che per Napoli e Roma : Sono numeri da record quelli relativi agli Abbonamenti della stagione che sta per iniziare, scrive Libero. L’assalto agli stadi mostra che le persone hanno più voglia di vedere partite dal vivo e che, soprattutto, a tornano allo stadio, sono gli appassionati che se ne erano allontanati. “Il dominio della Juventus, per paradosso, sembra aver rinforzato l’attaccamento degli altri tifosi, come se le difficoltà fossero un richiamo più ...