Lettera d’amore collettiva alle Bananarama

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2019) Questa è la primache scrivo. Non per mancare di rispetto. Ma perché le, negli anni Ottanta, chi non era innamorato di loro? Io sì! Bene, lo sono ancora! Di più adesso. Non riesco a dire chi amo di loro. Che poi è un amore artistico legato alla loro attività. Ch

Sellitti_MR : RT @theiaisos: Lettera d'amore Il luogo privilegiato della banalità amorosa: punto in cui si congiungono -in modo spossante per il soggetto… - breecorner : RT @_diana87: #CEraUnaVoltaAHollywood è una lettera d'amore di Tarantino a un cinema che non c'è più, quell'anno fatale che ha cambiato per… - _diana87 : #CEraUnaVoltaAHollywood è una lettera d'amore di Tarantino a un cinema che non c'è più, quell'anno fatale che ha ca… -