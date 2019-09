“Let’s Celebrate” – Vanity Fair e Atelier Emè insieme per un evento speciale GALLERY

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019)Emè protagonisti di un party esclusivo per la presentazione dell’allegato con un focus sul mondo sposa e cerimonia Martedì 17 Settembre 2019Emé hanno organizzato l’dalle 18:30 alle 20:30 presso il Privè di Vicolo Giardino 1 alla presenza di ospiti d’eccezione e con DJ Set firmato da Catherine Poulain. Durante la serata è stato presentato l’allegato che uscirà dal 18 settembre 2019 col n. 38 dicon un focus sul variegato mondo diEmé, l’azienda che da diversi anni partecipa, accompagna e sognaa molte spose nel loro giorno più bello. 84 pagine interamente dedicate ai mondi sposa, party e cerimonia, con anche un focus sul matrimonio di Paola Turani, la cui scelta degli abiti per il grande giorno è ricaduta sull’azienda italiana parte del Gruppo Calzedonia. L’allegato è un racconto ...

mercutiosqueen : @justcallme_sug ok stavo rileggendo il mio tweet di auguri e la parte della musica suonava meglio nella mia testa m… - min_rolex : Domani mi arrivano le polveri tossiche olografiche per le unghie let's celebrate that -