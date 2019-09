Leopolda | indagato l' ex presidente di Open | la Fondazione che sosteneva Renzi

Leopolda - indagato Bianchi - il presidente della Fondazione che finanziava Renzi : Traffico di influenze. È stato iscritto sul registro degli indagati della procura di Firenze Alberto Bianchi, 65 anni, da sempre vicino a Matteo Renzi e presidente della...

Indagato Alberto Bianchi - presidente della Fondazione Open che finanziava la Leopolda : Indagato dalla procura di Firenze Alberto Bianchi, avvocato e presidente della Fondazione Open che negli anni ha finanziato anche la Leopolda di Matteo Renzi. Secondo quanto trapela, Bianchi, 65 anni, è Indagato per traffico d'influenze illecite. La perquisizione nel suo studio di Firenze è avvenuta nella giornata di ieri, alla presenza del procuratore aggiunto Luca Turco, titolare dell'inchiesta che investe l'ex presidente di 'Open', il ...

