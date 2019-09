Le designazioni arbitrali della quarta giornata di Serie A

Terza giornata Serie A - designazioni arbitrali : Napoli-Samp a La Penna : Torna la Serie A dopo la sosta delle nazionali. L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la Terza giornata in programma questo weekend. Per il match delle 15, al Franchi, tra Fiorentina e Juventus è stato scelto Irrati. A dirigere il Napoli e la Sampdoria, sabato pomeriggio alle 18, invece, sarà La Penna. Lo assisteranno Paganessi e Prenna. Quarto uomo Marini. Al Var Banti. L’Inter e l’Udinese saranno gestite da ...

Serie A - designazioni arbitrali 2^ giornata : le scelte per Lazio-Roma e Juventus-Napoli : Serie A, comunicate le designazioni arbitrali per la seconda giornata del massimo campionato italiano: scelto Orsato per Juventus-Napoli mentre Guida arbitrerà il derby romano. L’elenco completo. ATALANTA – TORINO: DOVERI BOLOGNA – SPAL: DI BELLO CAGLIARI – INTER: MARIANI GENOA – FIORENTINA: GIACOMELLI JUVENTUS – NAPOLI: ORSATO LAZIO – ROMA: GUIDA LECCE – H. VERONA: SACCHI MILAN – BRESCIA: ABISSO SASSUOLO – SAMPDORIA: ...