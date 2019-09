Lazio sconfitta in Europa League | il Cluj vince in rimonta 2-1

Cluj- Lazio - Simone Inzaghi : “Sconfitta immeritata. Il rigore è viziato da un fallo precedente su Leiva” : “Il risultato non ci sta, la sconfitta è immeritata. L’arbitro ha fischiato un calcio di rigore , viziato da un precedente fallo su Leiva. Ma se l’avessimo chiusa prima, non avremmo avuto da reclamare”. Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi , sconfitto all’esordio in Europa League in casa del Cluj. L’allenatore reclama per il penalty dell’1-1 ma fa i complimenti alla squadra: ...

Amichevoli Serie A : Lazio in scioltezza - tris Bologna - sconfitta per il Parma : Alcune squadre di Serie A sono state impegnate in amichevole nel primo pomeriggio. Vittorie per Lazio, Bologna e Cagliari (nel primo dei due test contro il Friburgo), sconfitta per il Parma. Poker per i biancocelesti di Inzaghi, che battono 2-4 il Paderborn confermando l’ottima forma del reparto offensivo rispetto a quello arretrato: Caicedo, Cataldi, Jans (autorete) e Lulic i marcatori. Il Bologna vince invece in rimonta contro ...