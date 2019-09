Lavoro | Inps | “Nei primi sette mesi 2019 aumento netto dei contratti stabili del 148%

Nuovo governo : ipotesi Boeri al Lavoro - Di Maio chiedeva sue dimissioni da Inps : La politica sa essere strana. Può capitare, ad esempio, che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dopo essersene dette di tutti i colori, finiscano per lavorare gomito a gomito in una squadra di governo. Ed è un'eventualità che, a giudicare dagli ultimi sviluppi delle vicende politiche, sembra ormai probabile. Può, inoltre, accadere che un ex Presidente dell'Inps come Tito Boeri, a lungo in aperta contrapposizione con il leader ...

Lavoro - i dati Inps sui primi 6 mesi del 2019 : “321mila contratti stabili in più. Anno su anno aumentano del 60% le trasformazioni” : I dati Inps sui primi sei mesi del 2019 confermano il trend positivo dei contratti di Lavoro stabili – che era già emerso a gennaio e febbraio – ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto Dignità anche per rinnovi e proroghe. Da gennaio a giugno il saldo netti dei rapporti di Lavoro a tempo indeterminato segna un aumento di 321.805 contratti, registrando così un incremento del 150,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. Prosegue ...

Tfr : versamento datori di Lavoro privato - nuove istruzioni Inps : Tfr: versamento datori di lavoro privato, nuove istruzioni Inps Con il messaggio n. 3025 l’Inps precisa le modalità di funzionamento del Fondo di Tesoreria, quindi, fornisce le istruzioni operative per l’erogazione del Tfr ai lavoratori del settore privato. Inoltre, l’istituto spiega come gestire le domande di rimborso per le prestazioni erogate oltre la capienza. Tfr: a quali aziende è rivolto il messaggio? Con il messaggio pubblicato ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 e cumulo redditi da Lavoro - la circolare Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi da lavoro, la circolare Inps Con la circolare n. 117/2019 l’Inps ha fornito chiarimenti sull’incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, con riferimento anche alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa e alla decorrenza della prestazione. Pensioni ultima ora: Quota 100 e cumulo redditi lavoro autonomo, i ...