Lavoro : Cgil - in Sicilia meno occupati e più Lavoro irregolare (2) : (AdnKronos) - Secondo lo studio della Cgil, "occorrerebbero almeno 300 ispettori del lavoro (attualmente sono 94), incrementando i numeri anche degli ispettori Inail (dagli attuali 20 a 40) e Inps (da 103 a 200)". In una provincia come Palermo gli ispettori del lavoro "sono solo quattro" e la Sicili

Infortuni : Cgil Pavia - 'basta morti sul Lavoro' : Milano, 12 set. (AdnKronos) - "Si è verificata oggi pomeriggio l’ennesima tragedia sul lavoro". Lo ha scritto in una nota stampa la segreteria Cgil di Pavia riferendosi all'incendente avvenuto ad Arena Po, in provincia di Pavia, dove hanno perso la vita quattro lavoratori agricoli di un'azienda a co

Industria : allarme Cgil - 'in Sicilia emorragia posti di Lavoro - servono nuove politiche sostenibili' (2) : (AdnKronos) - A riportare il saldo occupazionale in positivo ci pensano l’agricoltura (+ 6 mila occupati) e i servizi (+10 mila di cui 3 mila nel comparto commercio, alberghi e ristorazione). "Questi andamenti segnalano una forte terziarizzazione del sistema economico della Sicilia - evidenzia Manni

Industria : allarme Cgil - 'in Sicilia emorragia posti di Lavoro - servono nuove politiche sostenibili' : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Prosegue in Sicilia l’emorragia di posti di lavoro: nel manifatturiero e nelle costruzioni, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2° trimestre 2019 si sono registrati rispettivamente 4 mila e 9mila posti di lavoro in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. "Un totale

Industria : allarme Cgil - ‘in Sicilia emorragia posti di Lavoro - servono nuove politiche sostenibili’ : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Prosegue in Sicilia l’emorragia di posti di lavoro: nel manifatturiero e nelle costruzioni, secondo gli ultimi dati Istat, nel 2° trimestre 2019 si sono registrati rispettivamente 4 mila e 9mila posti di lavoro in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. “Un totale di 13mila posti di lavoro andati in fumo” sottolinea il segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino che lancia un ...

Pensioni - Lavoro e Conte bis : Cgil - Cisl - Uil chiedono convocazione : 'Serve discontinuità' : Dopo la conclusione della crisi istituzionale avviata con la recente rottura del governo giallo - verde e l'avvio del Conte Bis dalle parti sociali arriva un invito al nuovo governo per la ripresa del dialogo con una pronta convocazione. Una richiesta alla quale si chiede di dare seguito nei prossimi giorni per riprendere in mano i tanti dossier riguardanti il lavoro, il welfare e le Pensioni, al fine di dare un'impostazione di discontinuità al ...