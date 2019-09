Laura uccisa dal papà | mamma Giovanna choc | «In paese mi guardano male | come fosse colpa

Laura - uccisa dal padre - la mamma : È come se la colpa fosse mia : Era il 21 agosto 2014. La piccola Laura Russo, 12 anni, fu uccisa a coltellate nel sonno, dal padre Roberto, nella casa di San Giovanni La Punta, dove viveva con la mamma Giovanna, la sorella Marika, i fratelli Andrea ed Emanuele. Prima, in quell’appartamento, abitava insieme tutta la famiglia. Poi proprio Laura e la sorella di 14 anni scoprirono, sui social, che il papà tradiva la mamma, e la donna decise di allontanarsi un po’ per riflettere ...

