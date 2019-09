L’attrice Dora Romano nella serie tv Imma Tataranni da domenica 22 settembre su RaiUno

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019)torna sul piccolo schermoTv targata– Sostituto Procuratore, diretto da Francesco Amato che andrà in onda da22in 6 puntate.interpreta la Mamma di Pietro (Massimiliano Gallo) nonché suocera di. Ex insegnante di liceo, è una donna dai modi affettati e formali, praticamente l’antitesi di(Vanessa Scalera). Per lei èla causa della trasformazione del figlio, un “cagnolino” obbediente e servizievole; per questo la detesta e disapprova ogni volta che può il suo atteggiamento sgraziato e inelegante, molto diverso dal suo. Confidanipote Valentina (Alice Azzariti) la speranza di affermazione sociale che suo figlio, finendo in Regione con un posto di terz’ordine, ha disatteso. Numerosi i progetti televisivi e cinematografici di. Prossimamente, infatti, sarà al cinema ...

