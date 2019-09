L' Accademia Italiana Videogiochi sbarca a Milano

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 19 settembre 2019) L'(AIV), il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, arriva a. La nuova sede meneghina, all'interno dello SPACES Porta Nuova, situato in via Bastioni Porta Nuova 21, aprirà le sue porte il 22 settembre in occasione del primo open day. Durante la giornata i ragazzi avranno modo di vivere a 360° l'industria del gaming e tutte le opportunità a essa connesse.L', fondata nel 2004 da Luca De Dominicis offre corsi di Grafica 3D, Programmazione pere Game Design. L'offerta formativa di AIV è rivolta a tutti i ragazzi maggiorenni interessati a lavorare nell'industria videoludica, un settore che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale non sono all'estero, ma anche in Italia.L'Open Day, suddiviso in due turni (1° turno ore 10:00 e 2° alle ore 15:00) consentirà non solo ai ragazzi ma anche ai ...

