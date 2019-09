La Vita in Diretta sotto accusa | piovono critiche per il paragone tra Grace Kelly e

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Paola Francioni Mettere a confrontoe Chiara Ferragni non è stata una mossa vincente per la Lain: sui social sono piovute violentecontro questo, considerato scellerato e privo di ogni senso La nuova edizione de Laintargata Cuccarini-Matano sembra non essere partitala miglior stella. Gli ascolti finora non hanno premiato il programma di Rai1, sconfitto fin dal debutto da Barbara d'Urso con il suo Pomeriggio5, ma la puntata di ieri ha dato anche spunto per copiosepiovute sui social de Lain. Sono molti quelli cheno l'ex “più amata dagli italiani” di voler in qualche modo rincorrere i temi e l'impostazione del competitor. In questi giorni il programma è stato bersagliato a causa di un, forse azzardato, trae Chiara Ferragni. È stato in particolare il tweet ...

RocioMMorales : Perché è così che bisogna vivere la VITA... In DIRETTA... Col CUORE... ????Grazie @vitaindiretta! Grazie… - LCuccarini : Ecco la puntata di oggi: - PaolaLL7 : @Phastidio Capisco, comunque Porta a Porta, La vita in diretta, Tg2, Uno mattina, Carta bianca ....io non guardo la… -