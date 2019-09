La sfogo della mamma di Laura | uccisa a 11 anni dal papà | “In paese credono sia colpa mia”

Teresa Cilia risponde allo sfogo della De Filippi a U&D : 'Schifata - non posso dire altro' : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare dello sfogo che ha avuto Maria De Filippi a Uomini e Donne in difesa di Raffaella Mennoia: per informare il pubblico che il web è pieno di persone che offendono senza motivo, la conduttrice ha tirato in ballo la querelle che c'è stata quest'estate tra l'autrice e Teresa Cilia. Sebbene non sia mai stata nominata direttamente, l'ex tronista siCiliana ha deciso di replicare su Instagram alla ...

Emma Marrone perseguitata da un fan su Instagram : lo sfogo della cantante : La cantante ha deciso di rispondere pubblicamente a un fan che da giorni commenta sempre la stessa cosa sotto i suoi post...

Migranti - Salvini : “Per colpa della mia ‘ossessione’ diminuiti gli sbarchi. Da Conte sfogo umorale” : Quella per gli “immigrati clandestini e i porti chiusi” “non è un’ossessione ma la mia missione come ministro dell’Interno”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Castel Volturno sull’anno di attività al Viminale. “Sentir parlare di ossessione rispetto a quella che io ritengo debba essere la mia missione è cosa curiosa”, aggiunge in riferimento a quanto scritto dal ...

Benedetta Rinaldi fuori da ‘Uno Mattina’. Il duro sfogo della conduttrice : La conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2019/2020 ha creato malcontento tra coloro che hanno appreso che non saranno tra i protagonisti della prossima stagione televisiva. Dopo il breve commento ironico di Antonella Clerici, arriva anche quello decisamente più duro di Benedetta Rinaldi, ormai ex conduttrice di ‘Uno Mattina‘. Benedetta Rinaldi conduceva ‘Uno Mattina’ al fianco di Franco Di Mare. Dopo aver appreso la notizia ...

Pamela Prati sbotta : nuovo sfogo contro i programmi della D’Urso? : Pamela Prati attacca Barbara D’Urso e i suoi programmi? L’affaire Mark Caltagirone potrebbe diventare uno dei casi italiani più redditizi dell’anno: nella scorsa stagione televisiva ha riempito tantissime ore di programmi, occupato intere pagine di riviste e scomodato anche tecnici del suono e analisti. Nelle ultime ore Pamela Prati è tornata a parlare sui social, tra uno scatto e un altro dalle vacanze, rigorosamente in Italia ...

Lo sfogo della Cuccarini : Fate luce su Bibbiano alla faccia di chi ci insulta : Anche Lorella Cuccarini prende parte a quel gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo che esige la verità su Bibbiano. Lo scandalo degli affidi illeciti di Bibbiano ha sconvolto l'opinione pubblica. L'inchiesta Angeli e Demoni fa davvero rabbrividire. E ora, anche i personaggi del mondo dello spettacolo alzano la testa e vogliono la verità. La esigono. \\La prima a farsi sentire è stata Laura Pausini. "Ho appena letto un ...

Carabiniere ucciso - lo sfogo della vedova con Salvini : «Tutelate noi - non quei due killer» : SOMMA VESUVIANA - La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria....