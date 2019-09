La scissione di Renzi tra tattica e strategia

La scissione di Renzi vista dalla Chiesa : "Pecca di superbia" : Giuseppe Aloisi "Italia Viva", la nuova creatura di Matteo Renzi, è vista come una forzatura da alcuni ambienti cattolici progressisti. Le perplessità dei cattolici "Italia Viva" è nata pure nella speranza di avere il placet del mondo cattolico, ma Matteo Renzi deve già fare i conti con qualche perplessità. Quella di qualche alto ecclesiastico, per esempio, che ha già fatto sapere come la pensa. I destini delle manovre al centro ...

scissione Pd - bisogna riconoscere che Matteo Renzi è davvero un ragazzo prodigio : bisogna riconoscere che Matteo Renzi è davvero un ragazzo prodigio: giovanissimo primo ministro di una nazione che è prima al mondo per i tesori storico-artistici e tra le prime dieci per potenza economica, ha dovuto subire la severa degradazione al ruolo di “senatore semplice” dopo che tutte (o quasi) le sue iniziative politiche, sbandierate come riforme per far correre la nostra economia, hanno sostanzialmente fallito l’obiettivo con pesanti ...

scissione Pd - chi sono i 41 parlamentari che entrano a far parte di Italia Viva di Renzi : sono 41 al momento i parlamentari che passano ufficialmente a Italia Viva, il nuovo partito fondato da Renzi, ma presto potrebbero arrivare a 50. Il primo appuntamento nazionale per il partito, è previsto lunedì pomeriggio a Ferrara. Renzi: "C'è un patto di Governo e noi facciamo il tifo e diamo una mano. Noi abbiamo un capo di delegazione di Italia Viva che è Teresa Bellanova".Continua a leggere

Renzi «ha abbandonato il gruppo» : prima scissione Wathsapp della storia : Quasi nessuno degli oltre 110 deputati Dem eletti nel 2018 può dire di non essere stato Renziano. E così, nella chat collettiva del partito, dalla notte tra lunedì e martedì si susseguono i messaggi di addio di chi lascia. E le frecciatine di chi resta

Renzi - Marcucci : “scissione è una scelta sbagliata che non va nell’interesse del Paese. Pd progetto ancora valido” : “Io penso che il progetto originario del Pd sia ancora valido, e lo dico io che nel Pd sono uno dei pochi che viene dalla cultura laica. Ho detto al mio amico Renzi che ha fatto un errore, un errore legittimo ma un errore“. Lo ha detto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, nel corso dell’assemblea del gruppo. “Ora – ha aggiunto Marcucci – bisogna continuare ad avere una relazione costruttiva con ...

scissione Pd 2019 Renzi “ero un intruso” Zingaretti se l’aspettava : Scissione Pd 2019 Renzi “ero un intruso” Zingaretti se l’aspettava Scissione Pd 2019 Renzi – La mossa di Renzi di dare vita ad un nuovo soggetto politico certamente scompagina lo scenario politica anche se al momento non cambia nulla, o quasi, in termini di numeri di maggioranza parlamentari a sostegno del governo Conte bis. Infatti i parlamentari che formalizzeranno la loro adesione ad Italia Viva, il nome del nuovo partito di ...

scissione PD : Salvini “Renzi ha fregato Conte - Zingaretti e Di Maio” : Scissione PD: Salvini “Renzi ha fregato Conte, Zingaretti e Di Maio” La Scissione (l’ennesima) del Partito Democratico, operata direttamente dall’ex segretario ed ex premier Matteo Renzi, ha fatto discutere tanto tra gli alleati come tra le opposizioni. Nella consueta diretta Facebook giornaliera, Matteo Salvini ha voluto dire la sua sugli ultimi sviluppi. Il leader della Lega ha, in un certo senso, riconosciuto la ...

scissione Pd - Bersani : “Ma ancora credete a Renzi? Non rientro nel Partito Democratico” : Pier Luigi Bersani assicura che non rientrerà nel Partito Democratico. Una replica secca alle parole di Matteo Renzi, secondo cui l'ex ministro tornerà nei dem ora che lui ha fondato Italia Viva, lasciando il Partito: "Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera".Continua a leggere

Napoli - De Luca silura Renzi : «La scissione dal Pd non porterà nulla di nuovo» : «La scissione non porterà nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Non riesco a capirne l'utilità». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania,...

Beppe Sala : "La scissione? Renzi fa fatica a stare in comunità - preferisce un sistema che risponda solo a lui" : “Le ragioni politiche della scissione di Italia Viva sono difficili da comprendere”. Inizia così il post con cui il sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta l’addio di Matteo Renzi al Pd: “Se l’obiettivo era quello di riorganizzare lo spazio politico in modo più coerente, temo che gli effetti, almeno al momento, siano diversi da quelli sperati. In quello stesso spazio “liberal-democratico” ...

scissione Pd - Zingaretti : “Mi aspettavo addio di Renzi - non ho mai compreso suo atteggiamento” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non si dice sorpreso per l'addio di Matteo Renzi al partito: "Io un po’ me lo aspettavo per l’atteggiamento di vicinanza ma non partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo". Zingaretti ha ora un obiettivo: "Portare nel futuro il Pd".Continua a leggere

Renzi - la scissione scuote anche Forza Italia. Carfagna : «Renzi un competitor». Ma molti azzurri sono tentati : Carfagna smentisce categoricamente di voler andare con Renzi o di voler costituire una corrente o un'associazione. Nessuna prova muscolare, «solo una cena tra amici, nulla che possa...

Nicola Zingaretti : "La scissione di Renzi? Un po' me l'aspettavo. Non ho mai compreso il suo atteggiamento nel Pd" : Si aspettava che Renzi lasciasse il partito e ora spera che non destabilizzi il governo. Nel day after della scissione, Nicola Zingaretti parla al Corriere della Sera. In un’intervista il segretario del Partito democratico dice che aveva messo in conto la mossa dell’ex premier “per l’atteggiamento di vicinanza manon partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. La ...

La scissione di Renzi raccontata dai quotidiani in edicola : Il nuovo partito di Renzi si chiama “Italia viva”. E la sua nascita ha preso in contropiede anche il premier Conte, che intervenendo sulla scissione dei democratici ha detto: “Renzi è stato poco trasparente”. Intanto in un'intervista al Corriere della Sera Zingaretti replica che un po' la mossa dell'ex premier se l'aspettava perché Renzi era sì vicino al partito ma aveva un atteggiamento di “non partecipazione alla vita del partito che ...