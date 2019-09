“La regola Uefa sui falli di mano è sbagliata Muovere il braccio è naturale | chi non lo

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) La nuova normaLa nuovasuidiè ormai questione anche scientifica. Se ne occupa oggi l’inserto Salute del Corriere della Sera. L’articolo di Cesare Peccarisi prende spunto dalla critica mossa alla nuova norma da Paolo Rossi alla Domenica Sportiva. “Secondo la– ricorda il Corriere Salute – va sanzionato non solo il tocco divolontario ma anche la posizione indelche sussiste quando l’arto è in linea o sopra le spalle, comunque lontano dal corpo, anche se involontaria, a prescindere dalla distanza tra chi tira e poi colpisce la palla con la”. L’articolo passa all’analisi di un caso pratico: il fallo difischiato a Milinkovic Savic nel derby ro. Il serbo colpisce il pallone colsu cross di Dzeko. “Milinkovic – scrive nella premessa – è stato colpito sul...

