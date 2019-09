La procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sui riders

La procura di Milano indaga sulla sicurezza dei rider : La Procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sul fenomeno dei rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio, in particolare per verificare violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, a loro tutela, l’aspetto della sicurezza pubblica sulle strade e i profili igienico-sanitari riguardanti i contenitori che utilizzano. L’indagine, che sta anche monitorando gli incidenti stradali, è coordinata dal ...

procura di Milano indaga sul caporalato dei rider clandestini : Pina Francone Aperto un fascicolo sul fenomeno degli immigrati clandestini che lavorano come rider senza documenti e senza licenza Ieri vi avevamo raccontato come molti dei rider per le consegne a domicilio fossero di fatto "fattorini fantasma", essendo privi di regolare licenza, in quanto clandestini sul territorio italiano. Un'inchiesta del Corriere della Sera che ha svelato il malaffare: una sorta di tangente con la quale chi è ...

Lavoro - la procura di Milano indaga sul fenomeno "rider" : clandestini e caporalato : Sotto la lente degli investigatori anche il possibile sfruttamento dei lavoratori e tra i lavoratori

Rider - sicurezza e caporalato : la procura di Milano indaga sul food delivery : Rider di Glovo a Torino (Getty Images) Faro sui fattorini del food delivery. La Procura di Milano ha fatto sapere di aver aperto un’indagine conoscitiva sul fenomeno dei Rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio. L’inchiesta punta in particolare a verificare violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, a loro tutela, l’aspetto della sicurezza pubblica sulle strade e i profili igienico-sanitari riguardanti i ...

Rider - indagine conoscitiva della procura di Milano su sicurezza e igiene contenitori : Verifica di eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e quella pubblica sulle strade e verifica dei profili igienico-sanitari riguardanti i contenitori per i cibi che vengono utilizzati. La procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sul settore dei Rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio. L’indagine, che sta anche monitorando gli incidenti stradali, è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana ...

Milano - la procura monitora lo scontro tra capi ultras dell’Inter [DETTAGLI] : Nei prossimi giorni la Procura di Milano riceverà dalla Digos un’informativa sulla lite a pugni tra due capi storici della curva interista, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita avvenuta durante la gara di campionato tra Inter e Udinese, previsti alcuni accertamenti in relazione ad indagini di monitoraggio nei confronti di tifoserie violente. Boiocchi ha da poco finito di scontare, prima in carcere e poi in affidamento, condanne per ...

Francesco Bellomo - per procura di Milano studentesse non perseguitate. Il gip si riserva su richiesta di archiviazione : Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Guido Salvini,si è riservato la decisione sulla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nei confronti dell’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo indagato per stalking e violenza privata nei confronti di quattro studentesse della sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura ‘Diritto e scienza’. L’indagato in una memoria depositata ha dichiarato di ...

Milano - travestito da Joker in metropolitana : denunciato per procurato allarme : È sicuramente il nemico più feroce di Batman e forse l’attesa per il film che ha appena vinto il Leone d’oro al Festival di Venezia ha giocato un ruolo nella paura che ha spinto alcune persone a chiamare il 112 perché un uomo si aggirava vestito da Joker nella stazione della metropolitana di Milano. Erano le 19.30 quando a Moscova, in pieno centro, il pagliaccio con una pistola finta nella cintola dei pantaloni ha innescato il ...

Ilda Boccassini va in pensione - magistrato simbolo della procura di Milano e non solo : Battagliera come pochi, non si è mai tirata indietro davanti alle molte sfide che indagini delicatissime hanno presentato. Ilda Boccassini è stata uno dei magistrati simbolo della procura di Milano, protagonista dei processi a Silvio Berlusconi e per questo spesso al centro degli attacchi della politica, almeno di una sua parte. Ma ha legato il suo nome anche alle prime indagini sulla strage di Capaci e quella di via D’Amelio e alla cattura di ...

Carola Rackete lo denuncia - Matteo Salvini indagato. Gli atti alla procura di Milano : Carola Rackete lo ha denunciato e ora l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini risulta indagato per diffamazione. Gli atti sono stati inviati alla Procura di Milano da quella di Roma in relazione agli insulti social nei confronti della capitana della Sea Watch 3. I magistrati romani, a luglio scors