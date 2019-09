La Principessa Kate Middleton è Incinta | l’Indiscrezione Della Piccola Charlotte!

Kate Middleton è incinta del quarto figlio? Gli indizi e quella frase della Principessa Charlotte : L’esperta di faccende reali Aranzazu Santos Lópe non ha dubbi: Kate Middleton è incinta del suo quarto figlio. È quanto sostiene in un’intervista al Daily Express, portando a sostegno di questa tesi tre indizi che secondo lei, come diceva Agatha Christie, “fanno una prova” del fatto che sia imminente l’annuncio ufficiale della nuova gravidanza della moglie del principe William. “Tre indizi mi fanno pensare ...

Non solo Kate : anche Meghan e la Principessa Eugenia sono incinte? - : Elisabetta Esposito I bookmaker sostengono che le possibilità di tre gravidanze per Kate Middleton, Meghan Markle e la Principessa Eugenia siano sempre più alte Tre gravidanze potrebbero essere annunciate a breve dalla Royal Family: le presunte donne incinte sono Kate Middleton, Meghan Markle e la Principessa Eugenia. L’ipotesi viene lanciata dall’Express. Già nei giorni scorsi, alcuni utenti sui social network avevano supposto una ...

Alessandra Mastronardi a Venezia come una Principessa. Solo lei può osare come Kate : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, non ha rivali al Lido. Sembra una principessa delle fiabe con l’abito di Gucci dalle mille sfumature rosa, gonna a balze in tulle trasparente e strascico, ricamo prezioso sul corpetto, spalline scintillanti. I capelli sciolti che ricadono sulle spalle le danno un tocco di innocenza e freschezza, come il trucco sapientemente naturale. Mano nella mano del fidanzato ...

Principessa Charlotte - primo giorno di scuola con mamma Kate e papà William : ...

La Principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola : l’arrivo con il fratello George accompagnati da William e Kate : È già suonata la campanella oltre Manica per i principini George e Charlotte, quest’ultima al suo primo giorno di scuola. La secondogenita di William e Kate, 4 anni, ha iniziato il 5 settembre il suo primo anno nella scuola “da grandi” (quella che da noi è la prima elementare, ndr) e ha fatto il suo arrivo aggrappandosi alla mano della mamma e regalando un sorriso birichino ai flash dei fotografi che hanno immortalato la scena. ...

Charlotte Principessa di simpatia : alla regata fa la linguaccia e Kate Middleton se la ride : La regata di beneficenza, la King's Cup, è arrivata anche nel Regno Unito e non poteva non essere inaugurata dalla famiglia reale. William e Kate hanno partecipato gareggiando in due squadre diverse, mostrandosi molto divertiti, con loro anche i principini George e Charlotte. La piccola Charlotte ha poi salutato i fotografi con una bella linguaccia.Continua a leggere