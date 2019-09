La politica non sfila tra le passerelle di Milano

Piazzapulita - si parte con Carola Rackete ospite. Formigli : “Fu punto di non ritorno per Salvini”. E su Renzi : “Mossa di sopravvivenza politica” : Torna da stasera (giovedì 19 settembre) alle 21:15 su La7 Piazzapulita, il programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli. La decima stagione partirà con ospite Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che, alla fine di giugno nel pieno dello scontro con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, decise di attraccare a Lampedusa per far sbarcare i migranti salvati dodici giorni prima, mentre il ...

Renzi - Crepet : “È inascoltabile e incoerente - mi fa paura”. E accusa politica e media : “Questo Paese è vergognoso - ormai non voto più” : Durissima invettiva dello psichiatra Paolo Crepet contro la politica italiana e i media, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. Il conduttore Andrea Pancani gli chiede un commento su una sintesi-video incentrata sul curriculum politico di Renzi. Crepet è implacabile: “E’ inascoltabile. Fa paura. Fa paura un’Italia in cui il lunedì si dice una cosa e il martedì un’altra. L’autorevolezza che la politica ...

La politica è per i cittadini - tutti. Non solo per i due Mattei : di Andrea Masala Suggerirei di non correre dietro ai pettegolezzi e alle emotività personali nel format “scissione”. Piuttosto guarderei ai gruppi dominanti del Paese, ancora abbastanza rappresentati dai grandi giornali, dalle loro proprietà e dai loro intellettuali principali. Quei giornali (e quelle proprietà) che dagli anni 90 hanno voluto disarticolare ciò che restava di partiti autonomi nel programma e nell’organizzazione e spinto per ...

Ilaria D'Amico : "Mi piacerebbe tornare ad occuparmi di politica. Io e Buffon? Non viviamo mica avvinghiati" : In occasione del debutto della nuova stagione di Champions League Show, in onda su SkySport, Ilaria D'Amico ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. La conduttrice ha toccato diversi punti, primo tra tutti il lavoro: "Il calcio è nella mia pelle, lo racconto a Sky dal 2003", ha q

FAMIGLIE & politica/ Campiglio : Asili nido e assegni non bastano a salvarci : Giuseppe Conte ha dichiarato di voler azzerare la retta per gli Asili nido, ma non basterà per la natalità. Serve una seria POLITICA per la famiglia

Bordoni : soluzione per salvare la Capitale non può essere solo politica : Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: Prendiamo atto del lavoro della Magistratura per fare chiarezza su tutte quelle vicende che hanno portato la manutenzione delle scale mobili delle Metropolitane di Roma in una situazione di endemico disservizio. Non si deve entrare nel merito delle indagini ma, in fondo, quello che è accaduto resta sotto gli occhi di tutti. Adesso l’augurio è che l’inchiesta sulle scale ...

Perché Giovannini è l’uomo di questa stagione politica e culturale (nonostante a Palazzo Chigi sia rimasto Conte) : Enrico Giovannini è un economista mainstream – accademico, ricercatore e poi direttore all’Istat, direttore delle statistiche dell'Ocse, presidente dell'Istat, ministro del lavoro – che però nei suoi lavori analitici e nelle sue prese di posizioni pubbliche ha, fin dagli anni Ottanta, provato ad usare punti di vista che, partendo dall’ortodossia, delineavano traiettorie impreviste

Chi è Gianluigi Paragone - il giornalista prestato alla politica che non voterà la fiducia al Conte bis : Dopo la querelle con Vasco Rossi sul «C’è chi dice no» e il plebiscito della piattaforma Rousseau all’accordo M5S-Pd, il senatore prosegue sulla strada del “no” all’unione giallorossa

Non solo Melania e Justin : i presunti flirt che eccitano la politica : Lasciate stare l'anti-trumpismo familiare e la tendenza agli sgarbi istituzional- coniugali della first lady americana. Se al G7 di Biarritz Melania Trump ha baciato il premier canadese Justin Trudeau con un trasporto e uno sguardo da fantasia erotica incontenibile, la sua mitica insofferenza politica verso il marito non c'entra. First lady Melania Trump kisses Canadian Prime Minister Justin Trudeau during the #G7 family ...

GOG annuncia che non utilizzerà la politica delle esclusive per attirare il pubblico : Il mondo del gaming su PC ha subito un forte scossone con l'avvento di Epic Games Store e della sua serrata politica di acquisizione esclusive, volta ad attirare il maggior numero possibile di clienti.Queste politiche sono state ampiamente criticate dai giocatori (specialmente di Steam), tuttavia non tutti gli store digitali hanno deciso di seguire questa controversa strada, come ad esempio GOG (store digitale di CD Projekt RED). In effetti il ...

Nature - appello a Conte e Mattarella : “La crisi politica non deve avere conseguenze sui fondi alla ricerca” : La preoccupazione è per “l’indipendenza accademica messa a dura prova da un ministero dell’Istruzione università e ricerca (Miur) in mano alla Lega” e guardando al domani, l’appello è rivolto al presidente incaricato Giuseppe Conte, perché la crisi politica in Italia “non deve avere conseguenze sui finanziamenti alla ricerca“. Così, in un editoriale non firmato del 27 agosto, la rivista Nature chiede al ...

Vasco Rossi vs Paragone - M5s - / "C'è chi dice no? politica non tocchi le mie canzoni" : Vasco Rossi vs Paragone per "C'è chi dice no". Lo sfogo del Blasco dopo che il grillino ha utilizzato un suo pezzo in un video

Versiliana 2019 - Di Matteo : “La politica non parla più di lotta alla mafia. Sottovaluta il problema” : “Le mafie sono Sottovalutate perché non sparano e non fanno stragi, ma hanno un potere economico e finanziario enorme, si stanno comprando parte dell’Italia inquinando il tessuto economico. Io però non sento più parlare di lotta alla mafia. Chiaro che ci sono tanti altri problemi ma mi sembra che la Sottovalutazione della questione mafiosa sia sotto gli occhi di tutti, per non parlare di quanto sia assordante il silenzio della ...

Valeria Golino : "La politica dovrebbe esser più colta - non fruibile a tutti i costi. Stiamo arrivando a livelli osceni" : Partiamo dall’inizio, dal passato che torna che è poi il tema del giorno qui alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, grazie a due film molto diversi come “Joker” di Todd Philips - con uno straordinario Joacquin Phoenix già in odor di Oscar prima che di Coppa Volpi - e “Irreversible” - con Monica Bellucci e Vincent Cassel, già presentato diciassette anni fa a Cannes e ora in una nuova ...