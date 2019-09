Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 19 settembre 2019) La banca centrale di Oslo, controcorrente rispetto agliistituti centrali, hato idi interesse per la quarta volta in un anno portandoli all'1,50 dall'1,25 per cento: è il livello più alto degli ultimi 5 anni

fisco24_info : La Norvegia alza i tassi mentre gli altri li tagliano: La banca centrale di Oslo, controcorrente rispetto agli altr… - finanza24 : Norvegia: banca centrale alza i tassi all’1,5%, è il quarto rialzo. Ora potrebbe fermarsi -