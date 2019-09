La nave Ocean Viking ha salvato altri 36 migranti Ora a bordo sono in 218

Fonte : agi

(Di giovedì 19 settembre 2019) La nave Ocean Viking, che Medici senza frontiere gestisce insieme a Sos Mediterranee, ha salvato 36che si trovavano su un barchino di legno in acque internazionali. Come riferisce su Twitter la stessa Msf: "questa ultima operazione è stata coordinata dalle autorità marittime maltesi e porta a 218 il numero totale di superstiti adella Ocean Viking" in questo momento. BREAKING @SOSMedIntl and @MSF Sea teams just rescued 36 people from a wooden boat in distress, in international waters. This last operation was coordinated by Maltese maritime authorities. 218 survivors are now safely onboard the #OceanViking pic.twitter.com/esGeSlcKxB — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 19, 2019