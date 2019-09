La marina Usa ha ammesso l’esistenza di tre ufo ma degli alieni non c’è traccia

Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un fotogramma del video ‘Gimbal’ (foto: To the stars academy of arts & science) La notizia più significativa di tutte è che le autorità militari statunitensi hanno per la prima volta fatto riferimento ufficialmente agli ufo. E non una sola volta, ma tre. Per la precisione, non hanno parlato di “oggetti volanti non identificati” bensì di “fenomeni aerei non identificati“, utilizzando l’acronimo Uap (Unidentified Aerial Phenomena). Il riferimento è a tre video, noti come Flir1, Gimbal e GoFast, ormai vecchi di alcuni anni ma diventati di pubblico dominio solo tra 2017 e 2018. Per evitare fraintendimenti, nonché i facili entusiasmi da parte dei cacciatori di, meglio chiarirlo fin dal principio: in questa storia non ci sono tracce oggettive (nemmeno alla lontana) di creature extraterrestri, ma solo una piccola serie di velivoli che finora ...

