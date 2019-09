La mamma le invia emoticon sbagliate | la figlia legge WhatsApp e muore d’infarto

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Si può morire per il dolore derivato da un’? Da quello che questa storia sembra raccontarci, sì. Eppure quella faccina arrabbiata era solo un errore. Ma partiamo con calma. Una ragazza è mortaa 33 anni. La sera prima lale aveva mandato per sbaglio delle“arrabbiate” per commentare il video dellache si divertiva in giro con gli amici. Lei fuoriosa, l’ha bloccata su Facebook. I tentativi di spiegare vanno a vuoto. La discussione alimenta la rabbia. La mattina dopo Shabina Miah, per tutti Shaz, viene trovata senza vita nella sua casa. Nel suo sangue sono state trovate tracce di cocaina . “È chiaro che Shabina aveva usato la cocaina prima della sua morte – ha precisato il medico – forse per contrastare il suo stato d’animo, ma non ci sono prove che suggeriscano che abbia preso una quantità eccessiva particolare”. Secondo quanto emerso ...

