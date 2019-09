La Fontana di Trevi si rifà il “look” | ecco le nuove luci dell’opera di Nicola Salvi

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) La sindaca di Roma Virginia Raggi, l'amministratore delegato di Acea Stefano Donnarumma e la Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali Maria Vittoria Marini Clarelli, hanno premuto il "bottone" per accendere ledelladi. Un impianto di illuminazione artistica che ripristina una luce più morbida dopo che l'intervento più recente, sempre ad opera di Acea, aveva suscitato molte polemiche per il tono fulgido dei led utilizzati."Questa sera abbiamo acceso di nuovo lesulla bellissimadied è un'emozione unica perché possiamo restituire ai romani e ai turisti la bellezza di un monumento anche con la luce artificiale e con una luce che in realtà è stata studiata in ogni singolo elemento, in ogni singolo dettaglio. Sono stati riposizionati oltre 90 proiettori al led, alcuni dei quali sono immersi nella, proprio per riuscire a restituire ...

