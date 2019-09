La Fondazione Nicola Del Roscio presenta un nuovo centro per la creatività contemporanea

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) LaDelil progetto culturale non-profit La. Unspazio nel cuore di Roma, aperto alla città e rivolto alla scena artistica globale nel segno della ricerca e del sostegno alle arti del nostro tempo. La sede, in uno splendido edificio degli anni Venti posto tra Piazza di Spagna e via del Tritone, verrà inaugurata con una esposizione collettiva, a cura di Pier Paolo Pancotto, che riunisce le opere di Geta Brătescu, Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan, Şerban Savu. Con il progetto LaDel, presidente dellache porta il suo nome e della Cy Twombly Foundation, New York, ha voluto condividere con la città unspazio dove valorizzare e raccontare in modo innovativo la. Il programma prevede la produzione di mostre originali di artisti di rilevanza internazionale ma ancora poco ...

