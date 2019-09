La Federal Reserve ha abbassato i tassi di interesse | dopo che già lo aveva fatto a luglio

La Federal Reserve divisa taglia i tassi - Powell esclude recessione Usa : La rotta dei tassi "non è predefinita". Una recessione è da escludere ma se l'economia Usa dovesse frenare, la Federal Reserve sarebbe pronta ad accelerare il passo con cui ha ripreso a tagliare il costo del denaro. Anche durante una crisi, però, la banca centrale Usa non arriverebbe a portare i tassi in territorio negativo. Se proprio, tornerà a comprare bond come fece durante la crisi del 2008. Sono questi i messaggi con cui Jerome Powell ha ...

Draghi taglia tassi e riavvia Qe. E Trump torna ad attaccare la Federal Reserve : Mario Draghi va all-in e riarma il bazooka della Bce: giu' il tasso sui depositi, riavvio del Qauntitative easing, nuove condizioni piu' favorevoli per i prestiti a lungo termine alle banche e una 'forward guidance' ancora piu' accomodante. Non manca niente nel pacchetto di stimoli approvato dal consiglio direttivo dell'Eurotower. Neanche l'auspicio che ora anche la politica di bilancio faccia la propria parte per risollevare le sorti ...

Bce - Trump : ‘La Banca centrale europea agisce rapidamente e la Federal Reserve sta seduta’ : Mario Draghi ricarica il bazooka e Donald Trump punta il dito contro la Federal Reserve. “La Banca centrale europea, agendo rapidamente, taglia i tassi di 10 punti base – scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti commentando il rilancio del quantitative easing varato da Francoforte – Stanno tentando, e con successo, di svalutare l’euro contro il dollaro molto forte, danneggiando l’export Usa. E la Fed sta seduta, seduta ...

Crescita - i timori della Federal Reserve per il “rallentamento in Germania e in Cina” e la “dissoluzione del governo italiano” : L’economia americana si trova ad affrontare “significativi rischi” che derivano principalmente dal rallentamento della Crescita mondiale, “soprattutto in Germania e Cina“. È l’avvertimento di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Durante il suo intervento al simposio di Jackson Hole, Powell ha elencato quali siano gli “eventi geopolitici che hanno dominato le ...