Kledi ha avuto una storia con Maria De Filippi? Le confessioni intime del ballerino

Kledi ha avuto una relazione con Maria De Filippi ai tempi di Amici? Perché è sparito dalla tv : Quando Kledi Kadiu è apparso per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi ha fatto battere il cuore a tantissime ragazzine che, in un attimo, hanno perso la testa per lui. Ma Kledi aveva iniziato a ballare in televisione molto prima di Maria De Filippi. Aveva iniziato con Maurizio Costanzo, a Buona Domenica... era un membro del corpo di ballo ed era giovanissimo. Albanese, classe 1974, quando arrivò in Italia fu subito notato da produttori e ...