Kim Rossi Stuart | dramma familiare | “In carcere illegalmente | ho paura per lui”

Ilaria Spada : Mio figlio e Kim Rossi Stuart non amano i paparazzi : L'attrice, nelle sale dal 12 settembre con Enrico Brignano in “Tutta un'altra vita”, racconta di come è nato l'amore con il marito e del figlio che non ama molto il gossip. Raggiante e felice. Ilaria Spada è al settimo cielo a quattro mesi dal matrimonio con Kim Rossi Stuart, dopo sette anni di convivenza e un figlio Ettore, e ha da poco partorito la secondogenito Ian Maria. L'attrice sarà anche al cinema dal 12 settembre nel film “Tutta ...

"Mio figlio è bipolare - non dovrebbe stare in carcere" - denuncia la sorella di Kim Rossi Stuart : Come il giovane, sono centinaia i malati psichici che restano in cella ingiustamente scontata la pena perché non ci sono abbastanza posti nelle Rems, le strutture alternative previste dopo la chiusura degli Opg

“In carcere sta andando fuori di testa”. Il terribile dramma di Kim Rossi Stuart : La famiglia di Kim Rossi Stuart sta vivendo un vero e proprio dramma: il nipote dell’attore Giacomo Seydou Sy, il figlio della sorella di Kim Loretta, è in carcere. E sta vivendo dei momenti davvero terribili. Il ragazzo, 25 anni, ha interrotto la sua carriera nel mondo della boxe per via di problemi personali molto seri. Abuso di sostanze stupefacenti, diagnosi di bipolarismo, difficoltà relazionali lo hanno costretto a dire addio alla boxe. ...

Kim Rossi Stuart - il nipote bipolare costretto al carcere : "Così diventa pazzo davvero" - : Alessandro Zoppo Giacomo Seydou Sy, figlio di Loretta Rossi Stuart e nipote dell’attore Kim, è in cella perché i posti nelle Rems sono finiti: la denuncia della madre all’AdnKronos “È arrivato al culmine. L’ho visto ieri, è una bomba pronta ad esplodere. Se ora commette una stupidaggine si rovina la vita per sempre”: così Loretta Rossi Stuart, la sorella dell’attore e regista Kim Rossi Stuart, commenta le condizioni di suo figlio, il ...

Kim Rossi Stuart - il nipote bipolare è in carcere : ‘Non dovrebbe - è una bomba pronta a esplodere’ : Giacomo Seydou Sy, figlio di Loretta Rossi Stuart e nipote di Kim, il noto attore divenuto da poco papà per la seconda volta nonché sposo novello, è rinchiuso nel carcere di Rebibbia ma dovrebbe stare in una Rems, una struttura di cura apposita per le persone che sono state dichiarate “inadatte al regime carcerario”. Giacomo ha una diagnosi di bipolarismo e la relazione psichiatrica che è stata compilata su di lui chiarisce che non ...

Kim Rossi Stuart - il nipote è in carcere : “In cella perché non c’è posto in Rems - così diventa pazzo davvero” : È in cella ma dovrebbe stare in una struttura di cura visto che è affetto da bipolarismo e, secondo la relazione psichiatrica, è “inadatto al regime carcerario”. Ma i posti nelle Rems – le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge – scarseggiano e in attesa che se ne liberi uno deve restare dietro le sbarre di Rebibbia, con il “rischio che diventi pazzo davvero”. È quanto accade a Giacomo ...

Kim Rossi Stuart - il nipote bipolare in carcere/ 'Dovrebbe essere in cura - sta male!' : Il nipote di Kim Rossi Stuart è finito in carcere ma la madre del ragazzo, Loretta, fa sapere: 'Avrebbe bisogno di cure ma non c'era posto nelle Rems'

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada - la prima foto social del secondo figlio : Il piedino di un neonato e dei cuoricini Rossi: Ilaria Spada condivide su Instagram la prima foto del secondo figli nato dall’amore per Kim Rossi Stuart. Uno scatto dolcissimo e raro visto che la coppia è molto attenta alla propria privacy. Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono da poco diventati genitori bis. Dopo Ettore, 7 anni, e il matrimonio blindatissimo celebrato lo scorso marzo, una delle coppie più unite e attente alla privacy del mondo ...

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart : su Instagram la foto del secondo figlio : Il piedino di un neonato e dei cuoricini Rossi: Ilaria Spada condivide su Instagram la prima foto del secondo figli nato dall’amore per Kim Rossi Stuart. Uno scatto dolcissimo e raro visto che la coppia è molto attenta alla propria privacy. Nell’immagine vediamo solo il piede del piccolo, accarezzato dalla mano della sua mamma su cui spunta una fede nuziale. Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart infatti lo scorso marzo sono convolati a ...

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono genitori bis : Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono diventati di nuovo genitori. Il settimanale “Chi” ha fotografato la famiglia all’uscita dalla clinica romana in cui il bebè è venuto alla luce lo scorso 23 luglio il papà abbraccia teneramente il piccolo, la mamma è radiosa e sorridente in abito a fiori. Per Kim e Ilaria la privacy è irrinunciabile. Si sono sposati lontani da ogni clamore e nella stessa riservatezza hanno vissuto la ...

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada genitori bis - nato il secondo figlio a pochi mesi dalle nozze : La coppia, che si è unita in matrimonio nel marzo 2019, ha accolto l'arrivo del secondogenito, a sette anni di distanza dalla nascita di Ettore. Lo anticipa il settimanale Chi, ma per il momento non sono noti né il nome né il sesso del neonato. I due attori sono felicemente legati sin dal 2011.Continua a leggere

