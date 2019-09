Juventus | Cristiano Ronaldo provoca i tifosi dell' Atletico Madrid | Paura | eh?

Sbarcano in spiaggia ad Agrigento con la maglietta ultimo modello della Juventus e di Cristiano Ronaldo e sbeffeggiano i bagnanti [VIDEO] : Ieri pomeriggio intorno le 18, mentre la gente era ancora al mare, nella principale spiaggia di San Leone, ad Agrigento in Sicilia, dal nulla è arrivato un barchino di legno, con a bordo una ventina di tunisini. Appena arrivati a riva e dopo aver salutato e sbeffeggiato i bagnanti, si sono dileguati tra la vegetazione, del retrostante boschetto. Uno di questi, indossava la maglietta della Juventus di Cristiano Ronaldo, ultimo modello ...

Cristiano Ronaldo ricorda il gol in rovesciata alla Juventus : il commento fa storcere il naso ai tifosi bianconeri : Negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni su ‘un’intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a ITV, adesso le dichiarazioni integrali. Le lacrime per il padre, l’annuncio sul matrimonio con Georgina Rodriguez e la rabbia per le accuse di stupro, sono questi gli argomenti principali affrontati dal fenomeno portoghese. “Sono contento che il mio lavoro venga apprezzato dalla gente, quando sento dire che sono ...

Clamoroso Juventus - le intercettazioni degli Ultras contro Cristiano Ronaldo : “quello non sa come funzionano le cose?” : Nella giornata di ieri blitz da parte della Polizia che ha arrestato alcuni Ultras della Juventus in relazione alla vendita illegale dei biglietti, ricattavano la società bianconera, il club ha deciso di denunciare il fatto, fino alla giornata di ieri con l’indagine che ha portato ad alcuni pesanti provvedimenti nei confronti degli Ultras. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno del Clamoroso. Un episodio riguarda anche ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha portato il fatturato della società a 500 milioni di euro : La Juventus, in attesa del consiglio di amministrazione del 20 settembre, si appresta a raggiungere un fatturato di 500 milioni di euro, e questo dovrebbe servire a sostenere i pesanti investimenti che hanno riguardato la società bianconera, su tutti l'acquisto di Cristiano Ronaldo. A spiegarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sarà importante il 'licenziamento' del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019, previsto appunto il 20 ...

Juventus - effetto Cristiano Ronaldo : fatturato da record - la cifra impensabile : Mezzo miliardo. Ecco a quanto ammonta il fatturato della Juventus, grazie anche al contributo offerto dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha permesso una campagna di espansione a livello globale del marchio della società torinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe sì perso 40

Dalla Spagna - Don Balon : Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James alla Juventus : La Juventus è al lavoro per il match di sabato 14 settembre con la Fiorentina, in attesa dell'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Nonostante il mercato si sia chiuso oramai da più di 10 giorni, arrivano interessanti indiscrezioni in merito a possibili trattative che si sarebbero sviluppate soprattutto a fine mercato ma che poi alla fine non si sono concretizzate. Si è parlato molto della situazione Emre ...

Fiorentina-Juventus - il doppio ex Di Livio : “in pochi crossano come me - sa quanti gol avrei fatto fare a Cristiano Ronaldo?” : Si avvicina sempre di più la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto e con il big match tra Fiorentina e Juventus, i bianconeri hanno intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie, i viola invece devono ancora muovere la classifica. Il doppio ex dell’incontro è Angelo Di Livio, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Nuova società da un lato, nuovo staff tecnico dall’altro: chi ...

Juventus - Danilo esalta Cristiano Ronaldo : “giocare con lui è incredibile” : “Per me tornare a giocare con lui e’ incredibile, ho vissuto in prima persona i suoi grandi momenti al Real e ad alcuni ho anche contribuito. E siccome conosco la sua capacita’ di decidere partite e competizioni, ho grandi aspettative per questa stagione”. Sono le dichiarazioni di Danilo, calciatore della Juventus che parla di Cristiano Ronaldo. “Non potevo cominciare meglio, un gol dopo 29 secondi che ero in ...

Juventus - la Uefa celebra il poker di Cristiano Ronaldo in Nazionale : 'Ennesimo record' : La stagione per Cristiano Ronaldo è sicuramente partita alla grande: le difficoltà incontrate dal portoghese nello scorso anno, soprattutto nella fase iniziale quando aveva dovuto adattarsi al campionato italiano, sono oramai un ricordo e l'impatto decisivo avuto in questo inizio stagione sia nel campionato italiano che in Nazionale ne è la dimostrazione. Ad esempio nella prima giornata di Serie A, gli è stato annullato un gol in fuorigioco ...

James Rodriguez Juventus - spunta il retroscena targato Cristiano Ronaldo : James Rodriguez Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, Cristiano Ronaldo avrebbe provato a convincere la Juventus a puntare forte su James Rodriguez nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva. Una “sponsorizzazione” nata dall’ottimo feeling e amicizia tra i due giocatore e soprattutto dalla grande alchimia creatasi ai tempi del Real Madrid. […] More

Cristiano Ronaldo - il poker contro la Lituania : i complimenti della Juventus e un nuovo record nel mirino : “Ronaldo, che poker”. La Juventus celebra così, sul proprio sito, l’attaccante portoghese, che con i quattro gol alla Lituania sale a 25 reti nelle qualificazioni europee e batte un altro record, superando l’irlandese Robbie Keane, che ne ha realizzati 23. “Sono felice di aver realizzato il mio secondo poker con la maglia della Nazionale – sottolinea via Twitter il lusitano – Un’altra ...

Juventus - Tuttosport : tra Sarri e Cristiano Ronaldo ci sarebbe 'il patto dei 40 goal' : La Juventus è pronta a preparare il match contro la Fiorentina, previsto per sabato 14 settembre alle ore 15:00. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Sarri ha ripreso ad allenare a pieno regime e ha quindi recuperato definitivamente dalla polmonite che lo ha costretto a fargli saltare le prime due partite di Serie A. Il tecnico toscano, come scrive Tuttosport, ha un importante obiettivo in questa stagione, valorizzare il gioco offensivo ...

Juventus - Alex Sandro su Neymar e Cristiano Ronaldo : il commento è… di parte : “Neymar e Cristiano Ronaldo sono due giocatori che non hanno bisogno di dimostrare niente a nessuno. Sono due calciatori importanti, che sia in nazionale o nel club”. Sono le dichiarazioni di Alex Sandro, calciatore della Juventus direttamente dal ritiro con la Selecao in vista dell’amichevole di Miami contro la Colombia, il terzino non fa alcuna scelta ma conferma l’ammirazione per entrambi i calciatori. ...

Juventus-Napoli - le reazioni dei calciatori sui social : da Cristiano Ronaldo a Milik : Dopo la gara persa ieri contro la Juventus e dell’errore finale del compagno Koulibaly, uno dei primi a mostrare vicinanza al senegalese è stato Arkadiusz Milik, ancora infortunato: “Un errore non cambia niente. Sei sempre il nostro campione Kalidou. Forza Napoli, siamo solo all’inizio”. Così, su Instagram, l’attaccante del club azzurro. “Una prima in casa piena di spunti su cui lavorare, lavorare e ...