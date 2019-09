Juventus | bianconeri rientrati da Madrid | squadra subito al lavoro

Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0 : esordio amaro per la Dea. Bianconeri belli a metà : Highlights Atletico MADRID JUVENTUS- Finisce 2-2 il match del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Juventus. Colchoneros mai domi e caparbi nel riagguantare il doppio svantaggio nel finale di gara. Ottima Juventus, ma belle solo a metà. Come sottolineato da Sarri a fine gara, ci sarà da lavorare sulle palle inattive e su altre tematiche […] L'articolo Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0: esordio ...

Atletico Madrid-Juventus - battibecco in campo tra i bianconeri : Cuadrado nel mirino dei compagni : All’uscita dal terreno di gioco del Wanda Metropolitano è scoppiato un piccolo battibecco tra i giocatori della Juventus, sedato da Leonardo Bonucci Alta tensione tra i giocatori della Juventus alla fine della partita con l’Atletico Madrid, alcuni bianconeri infatti hanno avuto da ridire con Juan Cuadrado dopo il triplice fischio del direttore di gara, colpevole di avere sulla coscienza il secondo gol subito da Herrera. Fabio ...

Atletico Madrid-Juventus - Simeone si compiace : “conoscevamo il punto debole dei bianconeri…” : Il Cholo ha commentato il pareggio ottenuto contro la Juventus, arrivato nel finale grazie al colpo di testa di Herrera Una partita che si era messa malissimo, raddrizzata grazie a due colpi di testa che hanno evitato a Simeone una sconfitta davvero cocente. L’Atletico Madrid riagguanta la Juventus proprio nel finale, ci pensano Savic ed Herrera ad azzerare il doppio vantaggio bianconero, permettendo così ai Colchoneros di uscire con ...

Atletico Madrid-Juventus : 2-2 show : i bianconeri buttano via la vittoria negli ultimi 20 minuti dopo una prestazione superlativa : È più cholista del Cholo la Juve di Sarri, che con difesa solida e contropiede sfiora la vittoria al Wanda Metropolitano all’esordio in Champions . Di sarrista c’è ancora molto poco nella Juventus, giusto Higuain tornato ai livelli di generosità e importanza di Napoli, e alcune fasi di possesso, il resto è pragmatismo allegriano. Importantissimo per i bianconeri ancora una volta uno che era in lista di sbarco fino alle ultime ore di ...

Juventus - Ronaldo e quel gol in rovesciata segnato ai bianconeri : “uno dei migliori di sempre - meglio del sesso” : Il giocatore portoghese è tornato a parlare del gol in rovesciata segnato due anni fa alla Juventus, quando ancora indossava la maglia del Real Madrid Seconda stagione con la maglia della Juventus, una nuova avventura iniziata ormai più di un anno fa e già piena di trofei e di gol, segnati sia in Serie A che in Champions League. Marco Alpozzi/LaPresse Cristiano Ronaldo si è preso in poco tempo la scena anche all’Allianz Stadium, ...

Cristiano Ronaldo ricorda il gol in rovesciata alla Juventus : il commento fa storcere il naso ai tifosi bianconeri : Negli ultimi giorni sono uscite alcune indiscrezioni su ‘un’intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a ITV, adesso le dichiarazioni integrali. Le lacrime per il padre, l’annuncio sul matrimonio con Georgina Rodriguez e la rabbia per le accuse di stupro, sono questi gli argomenti principali affrontati dal fenomeno portoghese. “Sono contento che il mio lavoro venga apprezzato dalla gente, quando sento dire che sono ...

Arresto Capi Ultras Juventus – I bianconeri protestano : niente tifo domani a Madrid : domani la prima di Champions League per la Juventus, ma nessun tifosi bianconero andrà in trasferta a Madrid bianconeri del caos dopo gli arresti dei Capi Ultras: la tifosiera della Juventus ha deciso di protestare saltando così la prima trasferta di Champions League, in programma domani a Madrid. La squadra di Sarri affronterà l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, ma la tribuna bianconera sarà vuota. Si respira una brutta ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Atletico Madrid-Juventus - bianconeri in cerca di un’identità al Wanda Metropolitano : Atletico Madrid – Juventus (domani alle ore 21.00 a Madrid): si riprende da dove si era lasciato. Prima partita del Gruppo D della Champions League 2019-2020 di Calcio e nuovamente bianconeri e Colchoneros a confronto. Le due compagini, infatti, si erano incontrate negli ottavi di finale dell’edizione scorsa della Champions e al Wanda Metropolitano (partita d’andata) sembrava che gli uomini di Diego Simeone avessero posto le ...

Juventus - gli ultras bianconeri diserteranno la trasferta di Madrid [DETTAGLI] : Una decisione clamorosa quella dei tifosi della Juventus. Gli ultras juventini diserteranno gli spalti del Wanda Metropolitano di Madrid, dove domani sera i bianconeri affronteranno l’Atletico Madrid nella prima gara dei gironi della Champions League. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, i pochi che, nonostante i costi elevati della trasferta, avevano deciso di seguire la squadra, resteranno a casa in segno di protesta ...

Juventus - estorsioni contro la società : arrestati 12 capi ultrà bianconeri : Juventus – Mattinata 'movimentata' per alcuni esponenti della Curva della Juventus. C'è stato infatti un blitz della Polizia nella curva della Vecchia Signora. I capi e i principali referenti di cinque gruppi ultras bianconeri sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Torino, che ha portato all'emissione da parte del gip di 12

Atletico Madrid-Juventus - cresce l'attesa per l'esordio stagionale europeo dei bianconeri : Dopo la brutta prestazione offerta a Firenze, la Juventus di Maurizio Sarri riparte da Madrid. Mercoledì sera al Wanda Metropolitano la attende l'Atletico Madrid, per la prima partita del girone di Champions League. In linea teorica questa dovrebbe rappresentare per i bianconeri la sfida più difficile dell'intero girone, anche se in un torneo del genere, tutte le partite sono difficili e contro compagini di alto livello che possono creare delle ...

Juventus - blitz della polizia alle prime luci dell’alba : arrestati dodici capi ultras bianconeri : Le forze dell’ordine hanno arrestato dodici capi ultras della Juventus ed eseguito numerose perquisizioni in giro per l’Italia La polizia questa mattina ha arrestato dodici capi ultras della Juventus, accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. LaPresse/Francesca Soli Le forze dell’ordine hanno fatto partire il blitz alle prime luci dell’alba, colpendo i capi e i ...

Mandzukic Juventus - cessione in Qatar : ecco quanto incasseranno i bianconeri : Mandzukic Juventus- Come confermato da Fabio Paratici ai microfoni di "Sky Sport" ai margini del calcio d'inizio della sfida di ieri pomeriggio tra Fiorentina e Juventus, Mario Mandzukic sarebbe ormai pronto a dire addio ai colori bianconeri. Mancato convocazione nel match del Franchi di ieri in virtù di un'offerta avanzata dal Qatar. L'attaccante croato analizzerà

Serie A - Fiorentina-Juventus 0-0 : Dalbert e Castrovilli spaventano i bianconeri : Si è chiuso sullo 0-0 Fiorentina-Juventus, il primo anticipo della terza giornata di Serie A. A primo impatto si può pensare a due punti persi per i bianconeri al Franchi, quando invece le più importanti occasioni della partita sono capitate ai padroni di casa, bravi a imporre il proprio gioco con ritmi alti. Primo punto in campionato per la Fiorentina, che però vale di più, considerati il calendario e l'avversario; la Juve, invece, ...