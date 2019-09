Juve | Sarri | ' Bravi e cattivi | ma il pareggio ci ha lasciato l' amaro in bocca'

Sconcerti : la Juve inizia a dialogare con Sarri ed è un ottimo risultato : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza il pareggio della Juventus contro l’Atletico, ieri in Champions League. Una partita in cui si è visto almeno un tempo (il secondo) di grande calcio. Cosa che rende evidente che la mano di Sarri cominci a pesare. “A me la Juve è piaciuta, a tratti molto”. Il migliore in campo è stato Cuadrado, che ha dato equilibrio ad una squadra che tende a sbilanciarsi spesso. Bene anche ...

Atletico Madrid-Juventus - Sarri deluso : “pareggiare così lascia l’amaro in bocca - ma…” : L’allenatore toscano ha parlato nel post gara del pari maturato al Wanda Metropolitano, esprimendo la propria amarezza per l’esito dell’incontro Un pareggio amaro per la Juventus al Wanda Metropolitano, i bianconeri subiscono la rimonta dell’Atletico Madrid dopo essere stati in vantaggio per 0-2, facendo riagguantare nel finale da Savic ed Herrera. Fabio Ferrari/LaPresse Un risultato che brucia a Maurizio Sarri, che ...

Juventus - Sarri : “Grande prestazione ma dispiace per palle inattive. Vi dico perché ho scelto Cuadrado” : La Juve sogna il colpaccio, ma si fa riprendere da un Atletico Madrid mai domo: finisce 2-2 al Wanda Metropolitano. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico bianconero Maurizio Sarri. “Grande prestazione, la Juve non segnava qui da anni. Siamo andati vicini all’1-3 e abbiamo rischiato di passare di nuovo in vantaggio nel recupero. dispiace però perché siamo un po’ leggeri in alcune situazioni ...

Sarri : «In casa dell’Atletico la Juve non segnava da tanto tempo. Spiace per i gol subiti» : Sarri a Sky Sport al termine di Atletico Madrid-Juventus finita 2-2. La Juventus stava vincendo 2-0. «Stasera aspetto positivo è che è stata una partita vera, siamo cresciuti molto rispetto a Firenze, su un campo difficile. L’aspetto negativo è che avevamo la sensazione di avere la partita in mano. La Juventus non segnava in questo stadio da tante partite, abbiamo sfiorato il 3-1 e poi anche il 3-2». «Spiace perché abbiamo preso gol in ...

Suicidio Juventus - Sarri butta via la vittoria al Wanda Metropolitano : due testate salvano l’Atletico Madrid : I bianconeri vanno sul doppio vantaggio nella ripresa, salvo poi farsi rimontare nel finale da Savic e Herrera: solo un pari per i bianconeri al Wanda Metropolitano Un vero e proprio Suicidio, un’occasione sprecata per la Juventus che getta via la possibilità di uscire dal Wanda Metropolitano con tre punti meritati. Il finale di gara però sorride all’Atletico Madrid, che ha il merito di crederci sempre, senza mollare fino ...

