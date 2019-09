Justin Trudeau ha un altro problema

Fonte : ilpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) La campagna elettorale del primo ministro canadese si è complicata ancora: è emersa una foto che lo mostra ventinovenne con la faccia colorata di nero, il cosiddetto "blackface"

