Italia Viva | nascono i gruppi alla Camera e al Senato Sfida tv con Salvini da Vespa a

Italia Viva : Renzi - ‘Family Act prima proposta’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Sotto il profilo politico credo che si vinca avendo delle idee chiare, non Vivacchiando sugli equivoci. Noi non possiamo vergognarci di quello che abbiamo fatto quando eravamo al Governo: dai diritti civili a quelli sociali, dal JobsAct al taglio delle tasse, dalle riforme alla lotta all’evasione fiscale. E non vogliamo tornare indietro”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. ...

Italia Viva : Renzi - ‘non resto al calduccio nel partitone - scelgo libertà’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Questa E-News è speciale. Da 19 anni scrivo una lettera circolare via email a un gruppo di amici: ho iniziato alla fine dell’università ed ho sempre mantenuto questo impegno, sia da Palazzo Vecchio che da Palazzo Chigi. Sia quando abbiamo vinto elezioni impossibili, sia quando abbiamo perso referendum devastanti. Le E-News sono un modo per rendere conto di ciò che faccio. A chi mi ha eletto e ...

Roma, 19 set. (AdnKronos) – "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

Italia Viva : Renzi - ‘no polemiche con amici che restano in Pd’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Nessuna polemica contro gli amici che rimangono nel Pd. Noi andiamo a fare una cosa nuova, con l’entusiasmo che ci caratterizzava agli inizi del percorso e senza discussioni interne, senza divisioni, senza litigi. Chi vuole restare di là, stia: avrà il nostro rispetto e un abbraccio affettuoso. Chi vuole darci una mano, si metta in cammino: possiamo promettere solo tanto sudore, fatica ed ...

Italia Viva : Renzi - ‘a Leopolda presenteremo logo’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Quella di Italia Viva è “un’esperienza ricca di incognite. Ma anche di bellezza infinita. Stiamo ricevendo migliaia di email entusiaste: chi vuol darci una mano si faccia vivo. Perché Italia Viva è innanzitutto un’operazione di popolo, non di palazzo”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Ci vedremo alla Stazione Leopolda per la decima edizione del nostro appuntamento. ...

Renzi : “Bellanova è capo delegazione di Italia Viva. Far cadere il governo? L’abbiamo fatto nascere noi - non siamo schizofrenici” : “Governo Conte bis? E’ ovvio che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il governo. L’abbiamo fatto nascere. Questa cosa per cui uno fa nascere un governo e poi lo fa cadere dopo 20 giorni è roba che non si trova neanche nei manuali di schizofrenia“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. “E’ evidente – continua – che ...

Italia Viva è al 3 - 4%. Pd in calo del 2 - 8% dopo la scissione. Il sondaggio su Agorà : Il 3,4%. Tanto vale, secondo un sondaggio Emg Acqua per Agorà, il nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva. Pur trattandosi di una piccola percentuale, l’impatto della scissione sul Partito democratico si fa già sentire: sempre secondo il sondaggio, infatti, o dem nell’ultima settimana perdono il 2,8%, passando dal 23 al 20,2. Italia Viva di Renzi è al 3,4%; la Sinistra si ferma al 2% e Carlo Calenda ...

"Ho constatato direttamente con i nomi usciti sulla stampa, avevamo già la sicurezza di questa senatrice che uscisse". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sull'uscita di Donatella Conzatti.

Beatrice Lorenzin entra nel Pd - schiaffo a Matteo Renzi : "Perché non scelgo Italia Viva" : Che botta per Matteo Renzi, il quale incassa un primo, sostanziale, gran rifiuto. Si parla di Beatrice LoRenzin, ministro della Sanità ai tempi del governo del rottamatore, quando faceva parte di Ncd. Già, perché la LoRenzin ha deciso di entrare nel Pd, snobbando così la nuova creatura politica di R

Scissione Pd - chi sono i 41 parlamentari che entrano a far parte di Italia Viva di Renzi : sono 41 al momento i parlamentari che passano ufficialmente a Italia Viva, il nuovo partito fondato da Renzi, ma presto potrebbero arrivare a 50. Il primo appuntamento nazionale per il partito, è previsto lunedì pomeriggio a Ferrara. Renzi: "C'è un patto di Governo e noi facciamo il tifo e diamo una mano. Noi abbiamo un capo di delegazione di Italia Viva che è Teresa Bellanova".Continua a leggere

Roma, 19 set. (AdnKronos) – "Renzi ha talento ma non la capacità di guidare un gioco di squadra e formare gruppi dirigenti. Nei fatti il posizionamento renziano va a indebolire Conte, se per esistere dovrà marcare le differenze". Lo dice Francesco Rutelli, in un'intervista a 'La Repubblica'.

Italia Viva : sondaggio Emg Acqua - 26% Pd bene separazione Renzi : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Rai3, per il 26% degli elettori del Pd Matteo Renzi ha fatto bene a separarsi dal Pd (‘certamente s씝 il 9%, ‘probabilmente s씝 il 17%). Nel totale degli elettori sono il 31% ad esprimersi favorevolmente (‘certamente s씝 il 10%, ‘probabilmente s씝 il 21%). ...

Senato - Conzatti (FI) passa a Italia Viva di Renzi : Primo addio da Forza Italia in favore del nuovo gruppo parlamentare di Matteo Renzi, Italia Viva. È la senatrice Donatella Conzatti, passata al partito di Berlusconi nel 2018 dopo esser stata per anni con l'Unione per il Trentino, ad aver annunciato oggi il passaggio al nuovo gruppo parlamentare.La decisione di Conzatti è stata ufficializzata poche ore dopo le rassicurazioni arrivate da Silvio Berlusconi, che si era detto certo della fedeltà ...

Renzi - ecco i 41 deputati e senatori che passano a "Italia Viva" : al Senato primo arrivo da FI : Il partito di Matteo Renzi parte da 41 parlamentari: 26 deputati e 15 Senatori. Fra questi ultimi si segnala un ingresso che fa rumore, quello di Donatella Conzatti senatrice trentina eletta nel 2018...