Italia Viva è al 3 | 4% Pd in calo del 2 | 8% dopo la scissione Il sondaggio su Agorà

Renzi : “Bellanova è capo delegazione di Italia Viva. Far cadere il governo? L’abbiamo fatto nascere noi - non siamo schizofrenici” : “Governo Conte bis? E’ ovvio che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il governo. L’abbiamo fatto nascere. Questa cosa per cui uno fa nascere un governo e poi lo fa cadere dopo 20 giorni è roba che non si trova neanche nei manuali di schizofrenia“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. “E’ evidente – continua – che ...

Italia Viva - Berlusconi : “Conzatti va con Renzi? Scontato che uscisse” : “Ho constatato direttamente con i nomi usciti sulla stampa, avevamo già la sicurezza di questa senatrice che uscisse”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sull’uscita di Donatella Conzatti. L'articolo Italia Viva, Berlusconi: “Conzatti va con Renzi? Scontato che uscisse” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Beatrice Lorenzin entra nel Pd - schiaffo a Matteo Renzi : "Perché non scelgo Italia Viva" : Che botta per Matteo Renzi, il quale incassa un primo, sostanziale, gran rifiuto. Si parla di Beatrice LoRenzin, ministro della Sanità ai tempi del governo del rottamatore, quando faceva parte di Ncd. Già, perché la LoRenzin ha deciso di entrare nel Pd, snobbando così la nuova creatura politica di R

Scissione Pd - chi sono i 41 parlamentari che entrano a far parte di Italia Viva di Renzi : sono 41 al momento i parlamentari che passano ufficialmente a Italia Viva, il nuovo partito fondato da Renzi, ma presto potrebbero arrivare a 50. Il primo appuntamento nazionale per il partito, è previsto lunedì pomeriggio a Ferrara. Renzi: "C'è un patto di Governo e noi facciamo il tifo e diamo una mano. Noi abbiamo un capo di delegazione di Italia Viva che è Teresa Bellanova".Continua a leggere

Governo : Rutelli - ‘Italia Viva indebolisce Conte’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Renzi ha talento ma non la capacità di guidare un gioco di squadra e formare gruppi dirigenti. Nei fatti il posizionamento renziano va a indebolire Conte, se per esistere dovrà marcare le differenze”. Lo dice Francesco Rutelli, in un’intervista a ‘La Repubblica’.L'articolo Governo: Rutelli, ‘Italia viva indebolisce Conte’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia Viva : sondaggio Emg Acqua - 26% Pd bene separazione Renzi : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Rai3, per il 26% degli elettori del Pd Matteo Renzi ha fatto bene a separarsi dal Pd (‘certamente s씝 il 9%, ‘probabilmente s씝 il 17%). Nel totale degli elettori sono il 31% ad esprimersi favorevolmente (‘certamente s씝 il 10%, ‘probabilmente s씝 il 21%). ...

Senato - Conzatti (FI) passa a Italia Viva di Renzi : Primo addio da Forza Italia in favore del nuovo gruppo parlamentare di Matteo Renzi, Italia Viva. È la senatrice Donatella Conzatti, passata al partito di Berlusconi nel 2018 dopo esser stata per anni con l'Unione per il Trentino, ad aver annunciato oggi il passaggio al nuovo gruppo parlamentare.La decisione di Conzatti è stata ufficializzata poche ore dopo le rassicurazioni arrivate da Silvio Berlusconi, che si era detto certo della fedeltà ...

Italia Viva : Renzi - ‘dopo Leopolda mi rimetto in gioco per tornare a sognare’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Vi va di tornare allo spirito con cui nel 2012, nel 2013 abbiamo fatto sognare una parte di Paese? Io riparto da zero, riparto da capo, mi metto in discussione, mi metto lo zaino in spalla da boy scout e mi rimetto a camminare. Dopo la Leopolda girerò molto in macchina, per le fabbriche, le associazioni di volontariato, mi rimetto in gioco”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5. ...

Italia Viva : Bellanova - ‘operazione di chiarezza - nessun timore per governo’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Con la nascita di Italia viva “abbiamo fatto una operazione di chiarezza per dare fiducia a tante persone che non credono più in un partito diviso in accampamenti e caminetti. Basta guerre a chi è prossimo a te. Chi voleva derenzizzare i gruppi ora potrà concentrarsi sulle proposte politiche e valutare meglio quello che al governo abbiamo fatto noi riformisti”. Lo dice la ministra per le ...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - al via la campagna acquisti : Italia Viva punta anche ai leghisti : "Un sasso, poi un altro...Finché non verrà giù la montagna". Questa la strategia di Matteo Renzi raccontata dai fedelissimi e temuta dal Pd. La lista di chi segue l'ex premier è destinata ad allungarsi: dopo le prime 41 adesioni, anche una senatrice di Forza Italia, Donatella Conzatti, lascia Berlus

Italia Viva : il progetto di Renzi è senza “Forza” : Forza Italia? No! “Italia Viva”. Il progetto politico personale di Matteo Renzi è senza “Forza” ma per molti versi richiama

La senatrice Conzatti (FI) passa con Italia Viva di Renzi : “Altri provano disagio nel partito” : La senatrice Donatella Conzatti è la prima azzurra a passare nel nuovo partito del senatore ed ex premier Matteo Renzi, Italia Viva: "Ho deciso di accettare l'invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare fin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva". L'attacco degli ex colleghi: "Immorale".Continua a leggere