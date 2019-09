Italia Viva | come sarà organizzata la squadra di Renzi in Parlamento

Italia Viva - ecco il gruppo alla Camera : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Venticinque deputati dal Pd più Gabriele Toccafondi dal Misto. E’ ufficiale la lista degli aderenti al gruppo di alla Camera. Questi i nomi: Annibali Lucia, Anzaldi Michele, Boschi Maria Elena, Carè Nicola, Colaninno Matteo, D’Alessandro Camillo, De Filippo Vito, Del Barba Mauro, Di Maio Marco, Ferri Cosimo, Fregolent Silvia, Gadda Maria Chiara, Giachetti Roberto, Librandi Gianfranco, Marattin ...

Renzi : Italia Viva - io no ruoli formali : 16.26 "La guida provvisoria di Italia Viva è stata affidata a Teresa Bellanova e Ettore Rosato" e ogni incarico "avrà una regola: parità di genere". Lo dice Renzi nella sua e-news precisando di non avere alcuna intenzione di "sedersi al tavolo":"Non avrò alcun ruolo formale". Sito e logo di Italia Viva saranno presentati alla Leopolda", conferma Renzi. La nostra prima proposta, annuncia, sarà il "family act", contro la crisi demografica. Poi ...

**Italia Viva : nasce gruppo Camera - 26 deputati** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Venticinque deputati dal Pd più Gabriele Toccafondi dal Misto. E’ ufficiale la lista degli aderenti al gruppo di Italia Viva alla Camera. Questi i nomi: Annibali Lucia, Anzaldi Michele, Boschi Maria Elena, Carè Nicola, Colaninno Matteo, D’Alessandro Camillo, De Filippo Vito, Del Barba Mauro, Di Maio Marco, Ferri Cosimo, Fregolent Silvia, Gadda Maria Chiara, Giachetti Roberto, Librandi ...

Daniela Sbrollini - neo-renziana scarica il Pd : "Perché Italia Viva mi ha convinto". Duro colpo per Zingaretti : "Un magone enorme. Sono tre notti che non dormo". Spiega così il passaggio a Italia Viva, Daniela Sbrollini, senatrice del Veneto, che ha abbandonato il Partito democratico per sposare il nuovo progetto di Matteo Renzi. La Sbrollini non ha agito a cuor sereno. Da sempre infatti vanta una lunga esper

Renzi-Salvini - sfida tv da Vespa a ottobre. Italia Viva - ecco i gruppi a Camera e Senato (con il Psdi) : Matteo ?Renzi ne aveva parlato con Bruno Vespa durante la sua partecipazione a 'Porta a Porta' e ora ufficializza nella sua e-news che con Matteo Salvini il confronto nella trasmissione di...

Italia Viva : Renzi - ‘Family Act prima proposta’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Sotto il profilo politico credo che si vinca avendo delle idee chiare, non Vivacchiando sugli equivoci. Noi non possiamo vergognarci di quello che abbiamo fatto quando eravamo al Governo: dai diritti civili a quelli sociali, dal JobsAct al taglio delle tasse, dalle riforme alla lotta all’evasione fiscale. E non vogliamo tornare indietro”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. ...

Italia Viva : Renzi - ‘non resto al calduccio nel partitone - scelgo libertà’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Questa E-News è speciale. Da 19 anni scrivo una lettera circolare via email a un gruppo di amici: ho iniziato alla fine dell’università ed ho sempre mantenuto questo impegno, sia da Palazzo Vecchio che da Palazzo Chigi. Sia quando abbiamo vinto elezioni impossibili, sia quando abbiamo perso referendum devastanti. Le E-News sono un modo per rendere conto di ciò che faccio. A chi mi ha eletto e ...

Italia Viva : Renzi - ‘tra 15 e 17 ottobre sfida Tv con Salvini da Vespa’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l’omonino. Sarà divertente”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Italia Viva: Renzi, ‘tra 15 e 17 ottobre sfida Tv con Salvini da Vespa’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia Viva : Renzi - ‘no polemiche con amici che restano in Pd’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Nessuna polemica contro gli amici che rimangono nel Pd. Noi andiamo a fare una cosa nuova, con l’entusiasmo che ci caratterizzava agli inizi del percorso e senza discussioni interne, senza divisioni, senza litigi. Chi vuole restare di là, stia: avrà il nostro rispetto e un abbraccio affettuoso. Chi vuole darci una mano, si metta in cammino: possiamo promettere solo tanto sudore, fatica ed ...

Italia Viva : Renzi - ‘a Leopolda presenteremo logo’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Quella di Italia Viva è “un’esperienza ricca di incognite. Ma anche di bellezza infinita. Stiamo ricevendo migliaia di email entusiaste: chi vuol darci una mano si faccia vivo. Perché Italia Viva è innanzitutto un’operazione di popolo, non di palazzo”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Ci vedremo alla Stazione Leopolda per la decima edizione del nostro appuntamento. ...

Renzi : “Bellanova è capo delegazione di Italia Viva. Far cadere il governo? L’abbiamo fatto nascere noi - non siamo schizofrenici” : “Governo Conte bis? E’ ovvio che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il governo. L’abbiamo fatto nascere. Questa cosa per cui uno fa nascere un governo e poi lo fa cadere dopo 20 giorni è roba che non si trova neanche nei manuali di schizofrenia“. Sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. “E’ evidente – continua – che ...

Italia Viva è al 3 - 4%. Pd in calo del 2 - 8% dopo la scissione. Il sondaggio su Agorà : Il 3,4%. Tanto vale, secondo un sondaggio Emg Acqua per Agorà, il nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva. Pur trattandosi di una piccola percentuale, l’impatto della scissione sul Partito democratico si fa già sentire: sempre secondo il sondaggio, infatti, o dem nell’ultima settimana perdono il 2,8%, passando dal 23 al 20,2. Italia Viva di Renzi è al 3,4%; la Sinistra si ferma al 2% e Carlo Calenda ...

Italia Viva - Berlusconi : “Conzatti va con Renzi? Scontato che uscisse” : “Ho constatato direttamente con i nomi usciti sulla stampa, avevamo già la sicurezza di questa senatrice che uscisse”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sull’uscita di Donatella Conzatti. L'articolo Italia Viva, Berlusconi: “Conzatti va con Renzi? Scontato che uscisse” proviene da Il Fatto Quotidiano.