Italia | tanta plastic e poco free | imballaggi inquinanti dominano nei

Italia Under 21 - le parole di Locatelli : “Il gruppo è maturo e ha tanta esperienza” : ”Il gruppo è già maturo ed ha tanta esperienza, ha già fatto cose importanti. Nessuna partita è facile, dobbiamo sempre cercare di vincere”. Il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli In vista dell’amichevole dell’Under 21 a Catania contro la Moldavia, parla della nuova avventura con gli azzurrini e con i neroverdi. ”Ora sono più maturo con più idee e sono più esperto ma ho tanta voglia di imparare e di ...

Miss Italia 2019 - le ottanta finaliste (Anteprima Blogo) : Sono state annunciate le 80 ragazze che si contenderanno, nella serata del 6 settembre prossimo, il titolo di Miss Italia 2019. Meno della metà delle ragazze giunte alle fasi che precedono la finale, le 187 di cui vi abbiamo dato notizia ieri, hanno ottenuto un biglietto valido per l'evento in diretta su Rai 1, condotto da Alessandro Greco. L'annuncio è stato diffuso al termine della cena delle prefinaliste al Casinò Ca' di Noghera.Le 80 ...

Serie A - tanta voglia di campionato. Assalto agli stadi Italiani : abbonamenti da "record" : Passando in rassegna le notizie sugli abbonamenti per l' imminente Serie A, suonerà come un ritornello la parola "record". Più o meno ovunque, le tessere stagionali per lo stadio stanno toccando numeri eccezionali, soprattutto in relazione all' idea per cui la Serie A è decadente, come lo sono molti

Terremoto Nord Italia - forte scossa a Forlì : tanta paura in Romagna [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto la serata del Nord Italia. Le stime preliminari parlano di una scossa di magnitudo 4.0 con epicentro a Forlì e profondità di 10km. L’evento si è verificato alle 18:52 di oggi, sabato 17 agosto. Considerata l’intensità e la superficialità del sisma, la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, creando grande paura in Romagna. In corso verifiche. Nella gallery scorrevole in alto a corredo ...

L’istantanea – L’Italia e la sua decrescita civile. Un po’ alla volta - finalmente barbari! Tirando a campare siamo giunti : La politica ubbidisce alle leggi della fisica. Avanza cioè fin dove può, fin quando trova resistenza. Se il Paese non fosse quello che appare, coacervo di sentimenti incattiviti e oltranzisti, la foto simil Guantanamo sarebbe mai uscita da una caserma dei carabinieri? Si sarebbero vergognati, se pure avessero immaginato una simile illegalità, avrebbero avuto timore di essere definiti dei torturatori. Oggi non più. E anzi… E le schifezze che ...

Tokyo 2020 - sono già settanta gli atleti Italiani convocati : Gli straordinari risultati arrivati dal nuoto e dalla pallanuoto ai Mondiali di Gwangju (medagliere record per gli azzurri: 4 ori, 6 argenti, 5 bronzi) e la Nazionale di softball che ha vinto il torneo di qualificazione olimpica del gruppo Europa/Africa nella finale contro la Gran Bretagna (5-0), ha