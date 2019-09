Italia-Germania | Mattarella | ‘grazie a euro forti rapporti economici’ 2

Italia-Germania : Mattarella - ‘a Fivizzano grande sensibilità Steinmeier’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “è la terza volta quest’anno che ho il privilegio di incontrare il Presidente Steinmeier: a Berlino in gennaio e poche settimane fa a Fivizzano. In quell’occasione, che è stata di grande coinvolgimento, anche umano, per il Presidente Steinmeier e per me, desidero sottolineare come il Presidente Steinmeier abbia incontrato un grande apprezzamento da parte dell’Italia per la ...

Italia-Germania : Mattarella - ‘Ue e Nato pilastri per entrambi i Paesi’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Germania e Italia sono non soltanto Paesi fondatori dell’Unione europea, ma sono anche Paesi che dell’Unione interpretano con convinzione i valori e gli obiettivi. Accanto a questo sono Paesi che avvertono con profondità il legame transatlantico ed è un interesse del’Italia sviluppare in tutti i modi con la Germania, accanto a questi due pilastri di politica estera, l’Unione ...

Italia-Germania : Mattarella - ‘piena condivisione tra nostri Paesi’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Le relazioni tra Italia e Germania “sono al massimo livello di eccellenza, sia nell’ambito bilaterale, sia nell’ambito dell’appartenenza all’Unione europea, con una piena condivisione di tutte le più importanti questioni dei dossier internazionali”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo ...

Ranking FIFA - l’Italia supera la Germania in classifica : Ranking FIFA settembre 2019 – Il Belgio non si muove e resta in cima “FIFA/Coca-Cola World Ranking”, dopo diverse settimane di calcio internazionale che hanno visto 78 amichevoli, 74 gare di qualificazione continentali e 60 incontri di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Le nazionali nella top 10 sono rimaste invariate, ma […] L'articolo Ranking FIFA, l’Italia supera la Germania in classifica è stato realizzato da ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei migranti" - dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

FINANZA E POLITICA/ Così la Germania beffa Italia e Francia : Il nuovo Governo ha assunto una posizione filofrancese in Europa che non porterà però a reali e tangibili vantaggi dal punto di vista economico

FINANZA E POLITICA/ Le frecciate di Draghi a Italia - Francia e Germania : La Bce porta avanti la sua POLITICA espansiva, ma serve l'impegno di Stati, banche e imprese per evitare effettivamente la crisi

Boxe - Italia verso il dual match con la Germania : Clemente Russo e Manuel Cappai tornano sul ring dopo l’assenza ai Mondiali : A Ekaterinburg (Russia) si stanno disputando i Mondiali 2019 di Boxe ma la rassegna iridata non è l’unico evento in questo febbrile mese di settembre per i pugili dilettanti. L’Italia disputerà infatti un dual match contro la Germania in programma a Cagliari dal 20 al 22 settembre, proprio in vista della competizione si svolgerà un training camp di avvicinamento sempre nel capoluogo sardo dal 16 al 23 settembre. Spicca la presenza di ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (13 settembre). Italia - Polonia - Russia : vittorie sofferte. La Serbia batte la Germania : oggi si sono giocate dieci partite agli Europei 2019 di Volley maschile. vittorie sofferte per Italia, Polonia e Russia contro Grecia, Estonia e BieloRussia mentre la Serbia ha sconfitto la Germania nel big match di giornata. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. POOL A (a Montpellier, Francia): Italia-Grecia 3-1 (17-25; 25-23; 25-19; 25-18) Bulgaria-Romania 3-0 (28-26; 25-20; 25-20) L’Italia ha faticato per sconfiggere la ...

Baseball - Europei 2019 : Italia-Germania 7-5. Gli azzurri trovano rimonta - semifinale con Israele e qualificazione al Preolimpico! : Dopo una partita di pura sofferenza, durata oltre tre ore, l’Italia riesce a venire a capo dei padroni di casa della Germania e a eliminarli dagli Europei di Baseball nei quarti di finale in quel di Bonn. Il punteggio finale di 7-5 arriva dopo che mai gli azzurri sono stati in vantaggio fino all’ultimissimo istante, quello del fuoricampo di Alberto Mineo da 2 RBI che spedisce la nostra Nazionale in semifinale e, soprattutto, la ...

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...

LIVE Italia-Germania 5-5 - Europei baseball 2019 in DIRETTA : nono inning decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match 1 ball e 1 strike. Ultimo inning! Johnson affronta Kotowski. Vaglio eliminato in prima base. Si va al nono inning in perfetta parità. GERMANIA-ITALIA 5-5. Ora serviranno nervi saldi. CHE PECCATO! Swing lunghissimo di Vaglio, ma esce in zona di fault di un soffio! Singolo di Maggi! Celli avanza in terza. Uomini agli angoli, ora Vaglio in ...

LIVE Italia-Germania 5-5 - Europei baseball 2019 in DIRETTA : azzurri scatenati - rimonta da 0-5! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match Già due strike anche su Boldt. Strike-out di Michael Johnson! Impressionante la velocità di braccio del mancino italo-americano! 2 ball e 2 strike per Lutz. Johnson rileva Maestri sul monte di lancio. Lutz in battuta. Vaglio eliminato in prima base. GERMANIA-ITALIA 5-5 dopo 6 inning. Gli azzurri hanno raggiunto il pari con una sesta ...